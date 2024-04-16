Белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: чем заняться в это романтичное время

Существует особый летний период, когда в северных городах по ночам не наступает полная темнота и таинственные сумерки правят бал. Рассказываем про белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: почему и когда происходит это природное явление, какие интересные мероприятия планируются в городе в этот период и что нужно учесть перед поездкой в Северную столицу.
Что такое сезон белых ночей и почему они наступают в Петербурге
Белые ночи — природное явление, которое возникает из-за особенности наклона оси нашей планеты. Земля вращается вокруг Солнца не ровно, а с наклоном в 23,5°, поэтому поверхность планеты освещается неравномерно в разных точках зимой, весной, летом и осенью. В полярных и приполярных областях Северного полушария в летний период Солнце не заходит за горизонт, поэтому ночью бывает светло, как в дневное время суток. Оно также может опускаться ниже видимой линии на 1—7°, вызывая непродолжительные сумерки.
В середине июня в Санкт-Петербурге, расположенном чуть южнее полярного круга, Солнце всего на несколько часов неглубоко опускается за горизонт, в связи с чем полноценная астрономическая ночь не успевает наступить. Ее заменяют недолгие легкие сумерки, их называют «белыми ночами». Явление наблюдается в Северной столице всего несколько недель в году, и сотни тысяч туристов планируют свой отдых так, чтобы застать его.
Когда начнутся и закончатся белые ночи в 2024 году
В Санкт-Петербурге белые ночи длятся около трех недель — с середины июня до первых чисел июля. Официальный закрепленный период на основании астрономических данных — с 11 июня по 2 июля. С конца мая и до середины июля наблюдается переходное явление — достаточно светлые ночи с небольшим временем наступления темноты. В 2024 году пик или самая «белая» ночь придется на 20 июня — это летнее солнцестояние, когда в Северном полушарии будет самый длинный световой день. Поэтому поездку в Санкт-Петербург для прогулок по ночам лучше всего планировать на неделю с 17 по 23 июня 2024 года, чтобы застать самые короткие сумерки.
Какие мероприятия в Санкт-Петербурге приходятся на этот период
Белые ночи — один из самых волнительных и романтических моментов года для петербуржцев и гостей города. Теплые, а иногда и жаркие летние дни сменяются загадочными сумерками, весь Санкт-Петербург в огнях и салютах, вокруг — счастливые пары, компании друзей и целые семьи. Можно часами гулять по набережным, отдыхать на лавочках в уютных скверах и парках, наслаждаться запахом сирени, а можно выбрать масштабное культурное или спортивное мероприятие и затеряться в толпе счастливых наблюдателей белых ночей.
1. День города
Ежегодно петербуржцы празднуют День города 27 мая: это официальная дата основания Санкт-Петербурга в 1703 году. Именно в этот день проходит большинство фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и других массовых событий во всех районах Северной столицы. Праздник традиционно начинается в центре города: на Сенатской площади возлагают цветы к памятнику Петру I, а в полдень звучит залп оружия в Петропавловской крепости. В 2024 году в День города запланирован фестиваль искусств на Дворцовой площади, парад ретротранспорта, фестивали мороженого и тюльпанов, Международный книжный салон и транспортный фестиваль, гуляния в парках и на набережных. Вход на все мероприятия свободный. Завершится праздник в полночь традиционным салютом у стен Петропавловской крепости.
2. «Алые паруса»
Ежегодный праздник выпускников школ Санкт-Петербурга называется «Алые паруса»: это романтичная и запоминающаяся ночь для всех участников и сторонних наблюдателей. Водно-световое шоу устраивают на Неве: бриг под яркими алыми парусами с выпускниками на борту проходит по центральной части города, с набережных и площадей за ним наблюдают тысячи людей, а небо украшают сотни салютов и фейерверков.
В 2024 году празднование запланировано на ночь с 22 на 23 июня в 0 часов 40 минут, что почти совпадает с самой «белой» и светлой ночью года. Посмотреть шоу можно с нескольких обзорных точек: с Адмиралтейской, Университетской, Петровской и Мытнинской набережной или с Биржевого, Благовещенского или Литейного моста. С причала «Сенатская пристань» открывается самый лучший вид, но вход туда доступен только по билетам.
3. Марафон «Белые ночи»
Масштабное беговое событие состоится 29 июня 2024 года: спортсмены и любители пробегут 10 км или 42,2 км по ночным улицам Санкт-Петербурга. Старт на первую дистанцию открывается в 21:00, на вторую — в 22:00. Спортсмены пробегут от «Газпром Арены» мимо здания Главного Адмиралтейства, Исаакиевского и Казанского соборов до Дворцовой площади, где их ждут овации и награждение. На момент написания материала все слоты на марафон «Белые ночи» были раскуплены, но желающие могут приобщиться к праздничной атмосфере, прийти поболеть за бегунов и поддержать их в середине дистанции или на финише.
4. «Ночь музеев»
Отличный повод планировать посещение музеев и выставок с родителями, детьми и другими родственниками — это «Ночь музеев», акция, которая ежегодно проводится в ночь с 18 на 19 мая. В 2024 году она приурочена к Году семьи. В Санкт-Петербурге в «Ночь музеев» запланированы экскурсии, мастер-классы и представления для детей и взрослых. Культурные пространства города будут открыты до шести утра 19 мая, а сам праздник начинается в 18:00 18 мая. Самые известные участники «Ночи музеев» — Русский музей, Петергоф, Царское Село, Кунсткамера и другие.
|Количество музеев
|Стоимость билета
|Один
|250 руб.
|Три
|450 руб.
|Пять
|550 руб.
5. Развод мостов
В период активной летней навигации мосты в Санкт-Петербурге по ночам разводят, чтобы пропускать крупные грузовые суда вверх и вниз по течению Невы. График развода мостов полезен для планирования ночных прогулок, чтобы случайно не оказаться с другой стороны Невы от вашего отеля. У каждого питерского моста есть свое летнее расписание, его можно изучить в таблице ниже.
Развод мостов — необычное и запоминающееся зрелище: некоторые туристы специально приезжают во время белых ночей, чтобы понаблюдать за этим процессом. Смотреть, как меняется транспортная доступность островов Санкт-Петербурга, лучше всего со стрелки Васильевского острова и с Адмиралтейской, Дворцовой или Петровской набережной. Лучше приходить заранее: самые близкие к воде места занимают еще до полуночи.
График развода мостов.
|Мост
|Начало развода
|Окончание развода
|Володарский
|2:004:15
|3:455:30
|Александра Невского
|2:20
|5:10
|Большеохтинский
|2:00
|5:00
|Литейный
|1:40
|4:45
|Троицкий
|1:20
|4:50
|Дворцовый
|1:10
3:10
|2:50
4:55
|Благовещенский
|1:25
3:10
|2:45
5:00
|Биржевой
|2:00
|4:55
|Тучков
|2:00
3:35
|2:55
4:55
6. Фестиваль «Белые ночи»
Если вы планируете поездку на середину июня, то в это время стоит посетить Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В 2023 году он проходил 18—19 числа на территории главной концертной площадки города — БКЗ «Октябрьский». В первый день перед зрителями выступали Дима Билан, Николай Басков, Денис Майданов, Валерия и другие, а во второй день на сцену вышли Григорий Лепс, Burito, Юлианна Караулова, Мот, Слава и еще около 20 артистов. Даты фестиваля в 2024 году еще не названы, билеты в продаже пока не появились.
Вопросы и ответы
Итак, мы разобрались, что такое белые ночи, сколько они длятся в Санкт-Петербурге и какие мероприятия проходят в городе в этот период. Чтобы у вас сложилось более полное представление об этом явлении, ответим на несколько распространенных вопросов.
В каких еще городах России бывают белые ночи?
В некоторых северных городах, которые расположены рядом с Полярным кругом, Солнце тоже лишь ненадолго заходит за горизонт или не садится вовсе. Белые ночи можно наблюдать в:
- Архангельске;
- Вологде;
- Магадане;
- Нижневартовске;
- Петрозаводске;
- Северодвинске;
- Сургуте;
- Сыктывкаре;
- Ханты-Мансийске;
- Череповце;
- Перми;
- Якутске.
В каких районах Санкт-Петербурга красивее всего в сезон белых ночей?
Наиболее праздничную атмосферу можно ощутить в центре Санкт-Петербурга и на набережных Невы — это Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы. Именно здесь стоит посмотреть световые шоу, понаблюдать за разводом мостов и «Алыми парусами», прокатиться на речном трамвайчике и насладиться теплым ночным бризом.
Что нужно учесть перед поездкой в Санкт-Петербург в период белых ночей?
При подготовке к поездке в Санкт-Петербург во время белых ночей нужно быть готовыми к:
- большому количеству туристов;
- более высоким ценам на билеты и жилье;
- необходимости раннего бронирования хороших отелей по доступным ценам;
- заблаговременной покупке билетов на фестивали и спортивные мероприятия;
- очередям в музеи, выставочные пространства и хорошие рестораны;
- легким сумеркам, а не полноценному дневному свету в течение всех суток.
Автор: Анастасия Юрлова