Белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: чем заняться в это романтичное время

Ежегодно петербуржцы празднуют День города 27 мая: это официальная дата основания Санкт-Петербурга в 1703 году. Именно в этот день проходит большинство фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и других массовых событий во всех районах Северной столицы. Праздник традиционно начинается в центре города: на Сенатской площади возлагают цветы к памятнику Петру I, а в полдень звучит залп оружия в Петропавловской крепости. В 2024 году в День города запланирован фестиваль искусств на Дворцовой площади, парад ретротранспорта, фестивали мороженого и тюльпанов, Международный книжный салон и транспортный фестиваль, гуляния в парках и на набережных. Вход на все мероприятия свободный. Завершится праздник в полночь традиционным салютом у стен Петропавловской крепости.