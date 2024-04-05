Снимки незваных гостей сделала метеоролог Катажина Кудлач — появление медведей в окне застало ее за приготовлением завтрака. Кудлач и ее коллеги отмечают, что самка и детеныши выглядели здоровыми и упитанными. Чтобы отогнать их от станции, полярники воспользовались сигнальной ракетницей.
Белые медведи навестили польских полярников на Шпицбергене
Норвегия, архипелаг Шпицберген. Белая медведица и два ее подросших детеныша заглядывают в окно польской полярной станции Хорнсунн, расположенной на острове Западный Шпицберген. Неожиданный визит медведи нанесли полярникам 27 марта. Возможно, их внимание привлекли сложенные возле окна настольные игры — развлечений на Шпицбергене не так много.