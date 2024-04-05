Белые медведи навестили польских полярников на Шпицбергене

Снимки незваных гостей сделала метеоролог Катажина Кудлач — появление медведей в окне застало ее за приготовлением завтрака. Кудлач и ее коллеги отмечают, что самка и детеныши выглядели здоровыми и упитанными. Чтобы отогнать их от станции, полярники воспользовались сигнальной ракетницей.