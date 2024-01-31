Белорусский скульптор построил корабль изо льда

Художник также создал вращающийся штурвал (который не регулирует движение) и два съемных гребных колеса, которые можно установить в задней части лодки и подключить к источнику энергии на берегу, чтобы создать иллюзию движения. Наличие на борту генератора, вероятно, сделало бы лодку небезопасной для пассажиров.