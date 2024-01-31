Белорусский скульптор построил корабль изо льда

Белорусский художник-самоучка Иван Карпицкий в одиночку построил функциональную ледовую лодку. На ней может разместиться всего один человек, однако судном нельзя управлять, пишет Oddity Central.
Впервые художник стал известен благодаря созданной в 2020-м году ледяной скрипке. С тех пор аждую зиму скульптор создает новые шедевры.
О судне Ивана известно не так много: только то, что художник тщательно обрабатывал и скреплял водой огромные ледяные глыбы. По данным геолокации, лодка была построена на берегу Цнянского водохранилища.
Художник также создал вращающийся штурвал (который не регулирует движение) и два съемных гребных колеса, которые можно установить в задней части лодки и подключить к источнику энергии на берегу, чтобы создать иллюзию движения. Наличие на борту генератора, вероятно, сделало бы лодку небезопасной для пассажиров.
Недавно мы показали, как проходит ежегодный международный фестиваль снега и льда в китайском Харбине.
Олеся Маевская