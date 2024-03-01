Белок и омега. Гастроэнтеролог рассказал, чем полезна соленая рыба

Красная малосольная рыба — потрясающая закуска и лучшее, что можно положить на белый хлеб, намазанный маслом. Конечно, это все дело вкуса, но соленая красная рыба прекрасное дополнение к салатам, она великолепна в сэндвичах и бургерах. А еще она как будто специально создана для блинов. Когда тонкий кружевной блинчик дополняешь кусочком жирной соленой рыбы со слезой, да еще немного сметаны или мягкого сыра… Как хорошо, что скоро, 11 марта 2024 года, начнется Масленица!