Белок и омега. Гастроэнтеролог рассказал, чем полезна соленая рыба

Красная малосольная рыба — потрясающая закуска и лучшее, что можно положить на белый хлеб, намазанный маслом. Конечно, это все дело вкуса, но соленая красная рыба прекрасное дополнение к салатам, она великолепна в сэндвичах и бургерах. А еще она как будто специально создана для блинов. Когда тонкий кружевной блинчик дополняешь кусочком жирной соленой рыбы со слезой, да еще немного сметаны или мягкого сыра… Как хорошо, что скоро, 11 марта 2024 года, начнется Масленица!
Кроме того, красная рыба считается очень полезным продуктом. Распространяется ли это утверждение на соленую красную рыбу? Какую пользу она может принести организму и кому лучше воздержаться от ее употребления, рассказал aif.ru Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и гастроэнтеролог, клинический фармаколог:
Польза соленой красной рыбы
Красная рыба — это в первую очередь легкоусвояемый белок, который необходим организму для роста и развития мышц, строительства новых клеток. Даже в соленом виде она богата витаминами A, B1, B2, B6, B12, D, E, PP и такими минералами, как калий, кальций, магний, фосфор, селен, цинк, йод.
Для сердца и сосудов
Омега-3 жирные кислоты в ней помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, артрита. Они также улучшают память, работу мозга в целом, предотвращают развитие депрессии.
Слишком много соли
Однако нужно есть солёную рыбу умеренно и осторожно, не более 100−150 грамм в неделю. Если игнорировать эту рекомендацию, можно спровоцировать появление отеков. Это не опасно для здоровых людей, но тем, у кого проблемы с почками, имеются скачки давления, загущена кровь — нельзя пренебрегать советом. Иначе состояние может осложниться, даже привести к инсульту.
Полезная засолка
Солить рыбу самостоятельно можно и даже нужно, для сохранения её полезных качеств. К тому же вы будете точно знать, что в рыбе нет других консервантов, кроме соли.
Засаливать можно разные виды лососевых: сёмгу, форель, лосось, кижуч, чавычу. Можно брать и другую морскую рыбу.
Это можно сделать двумя способами — сухим и мокрым посолом (в рассоле). В первом случае рыбу нужно натереть небольшим количеством соли и специй и оставить в прохладном месте, лучше в холодильнике, на 1−2 дня. Подробнее о засолке красной рыбы можно прочитать тут >.
Второй способ предполагает приготовление рассола из воды, соли и специй, оставить так рыбу нужно на 2−3 дня в холодильнике.
Определиться с методом поможет вид рыбы, который вы решили засолить. Жирную (лосось, скумбрию, сельдь, форель) лучше солить сухим способом, так она будет сочнее, а нежирную (треска, хек, судак, минтай) можно засолить и так и так.
Есть и очень быстрый вариант сделать красную рыбу слабосолёной — положить небольшой кусочек филе без кожи в герметичный контейнер, добавить совсем немного соли на обе стороны и присыпать её укропом для аромата и усиления полезных свойств.
Важно при засолке соблюдать правила гигиены, делать всё в перчатках. Хранить готовый продукт можно только в холодильнике в герметичной упаковке, соблюдая температурный режим. Слабосоленую рыбу хранить при температуре от 0 до +4°C 2−3 дня, среднесоленую 7−10 дней.