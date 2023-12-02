BB&I: лактобактерии в йогурте помогут организму побороть депрессию

Лактобактерии в ферментированных продуктах способны помочь организму в борьбе со стрессом — к такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии (University of Virginia, США).

Результаты исследования ученых были опубликованы в научном журнале Brain Behavior and Immunity (BB&I).

В них говорится о том, что нарушение микрофлоры кишечника может вызывать развитие ряда болезней, включая онкологию. Врачи, пытаясь восстановить баланс микрофлоры с помощью пробиотиков, зачастую получали неоднозначный результат. Все дело в том, что в ЖКТ и пищеварительной системе человека обитает 39 триллионов микроорганизмов и повлиять на столь сложную систему прицельно трудно.

Группа ученых из США под руководством Готье занималась из всех видов пробиотков именно лактобактерииями. В ходе экспериментов выяснилось, что эти микроорганизмы помогают справиться со стрессом лабораторным мышам.

Специалисты работали со специальной смесью, включавшей 2 штамма Lactobacillus, а также 6 разновидностей других микроорганизмов. Выяснилось, что именно лактобактерии поддерживают в организме уровень гамма-интерферона, — а он регулирует реакцию на стресс.

Теперь планируется разработать пробиотики, которые нормализуют уровень лактобактерий в ЖКТ. Пищевые добавки помогут не только в лечении болезней пищеварения, но и профилактике депрессии.