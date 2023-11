Байден и Си Цзиньпин встретятся в особняке из комедии «Джордж из джунглей»

Частная резиденция была построена в 1917 году как имение Уильяма Боуэрса Борна — младшего, владельца одной из крупнейших шахт по добыче золота в Сан-Франциско. Название поместья на английском языке — Filoli — является акронимом девиза этого предпринимателя: «Борись за правое дело, люби близких, живи хорошую жизнь» (Fight for a just cause, love your fellow man, live a good life). В 1975 году другой владелец поместья пожертвовал его базирующейся в Вашингтоне частной неправительственной организации «Национальный траст сохранения исторического наследия».