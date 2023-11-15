Байден и Си Цзиньпин встретятся в особняке из комедии «Джордж из джунглей»

Лидеры встретятся в формате «один на один» в среду в 10:45 по местному времени (21:45 мск) в поместье, расположенном в 40 км к югу от Сан-Франциско в штате Калифорния. Как отмечает издание, по инициативе американской стороны мероприятия будут проходить по протоколу государственного визита.

Филоли приобрело известность в 1980-х годах, так как послужило местом съемок сериала «Династия».

В той же резиденции проходили съемки картины «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» с Бренданом Фрэйзером в главной роли.

Кроме того, поместье фигурирует в психологическом триллере «Игра» режиссера Дэвида Финчера, главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас и Шон Пенн.

Частная резиденция была построена в 1917 году как имение Уильяма Боуэрса Борна — младшего, владельца одной из крупнейших шахт по добыче золота в Сан-Франциско. Название поместья на английском языке — Filoli — является акронимом девиза этого предпринимателя: «Борись за правое дело, люби близких, живи хорошую жизнь» (Fight for a just cause, love your fellow man, live a good life). В 1975 году другой владелец поместья пожертвовал его базирующейся в Вашингтоне частной неправительственной организации «Национальный траст сохранения исторического наследия».

В главном доме резиденции насчитывается 56 комнат, а его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Здание окружает обширный сад площадью 6,5 га с фонтанами и фруктовым садом.

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров США и КНР после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Предыдущая встреча состоялась в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали на полях саммита Группы двадцати. Кроме того, это первый визит Си Цзиньпина в США за шесть лет.