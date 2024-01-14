Баня, такси, перелёт: Во сколько обошлись бы приключения Лукашина из «Иронии судьбы» в 2024 году.

Баня

В выходные и праздничные дни все бани испытывают повышенный спрос. По словам экономиста, два часа банных процедур обойдутся от 3,5 до 4,5 тысячи рублей с человека. Общественное пространство Сандуновских бань с предварительным бронированием обойдётся в семь тысяч с человека. Веник можно купить самостоятельно, сейчас он будет стоить в магазинах от 200 до 550 рублей. Лукашин и его друзья в фильме также пили алкоголь. Пол-литровая кружка напитка в Сандунах стоит от 240 до 570 рублей, а стоимость пол-литровой бутылки водки варьируется от 281 рубля до 948 рублей. В итоге поход в баню обойдётся одному человеку от 4250 рублей до 8357 рублей.

Аэропорт

Что касается перелётов, то здесь стоит учитывать поездки на такси от и до аэропорта. Так, например, в Шереметьево и Внуково от бань можно доехать за 1800 рублей и выше, в Домодедово эта поездка обойдётся в 2300 рублей. Компания Лукашина продолжала пить и закусывать в кафе аэропорта. Сегодня на такую трапезу нужно будет потратить прилично: бутылка воды будет стоить от 400 до 800 рублей, а водки — от 1900 до 6700 рублей, четыре порции шашлыка по 200 граммов — от 3200 до 4800 рублей. Экономист подсчитала, что одному человеку придётся потратить на перекус от 4975 до 8800 рублей и выше.

Перелёт в Санкт-Петербург

Стоимость авиационного билета в Питер сегодня имеет широкий разброс от 2760 до 15 600 рублей. В настоящее время улица Строителей есть в Колпине, но там нет знаменитого 25-го дома. В любом случае стоимость такси до пункта назначения составит от 1100 до 2000 рублей. В итоге человеку нужно на дорогу потратить от 3860 рублей до 17 600 рублей.

Обратная дорога

Чтобы вернуться назад, нужно заплатить от 2 до 13,5 тысячи рублей за билет на поезд на нижнюю полку. Авиабилет обойдётся от 1,5 до 10 тысяч рублей, такси от 1,8 до 3,5 тысячи рублей. Примерный максимум стоимости обратной дороги будет составлять 27 тысяч рублей, пояснила собеседница Лайфа.

Новогоднее путешествие обойдётся сегодня Жене Лукашину минимум в 18 385 рублей и доходить до 61 757 рублей и выше.