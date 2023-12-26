Баня не поможет. Доктор Мясников рассказал об ошибках при похмелье
В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о том, можно ли бороться с похмельем и какие ошибки часто совершают люди в этом вопросе.
В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о том, можно ли бороться с похмельем и какие ошибки часто совершают люди в этом вопросе.
Вопрос похмелья остро встает перед каждым Новым годом. Ведь наутро после главной ночи такое состояние мучает многих, кто не выдержал меру. И тут начинается поиск средств, которые облегчат состояние. Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» расказал, что может хоть как-то помочь, а что станет совершенно бесполезным при лечении алкогольной интоксикации.
«Похмелье — вы все равно будете страдать, да, в той или иной степени можно облегчить симптомы, но это все равно будет удар по вашему здоровью. И надо просто не доводить себя до такого состояния, когда вы наутро почувствовали похмелье», — пояснил врач. Он сказал, что главное средство от похмелья — умеренность.
Важно помнить, что при алкогольном опьянении падает концентрация соли — именно потому многие так любят рассол. Но по той же причине — из-за избытка соли — он крайне вреден для гипертоников.
«А еще при алкогольном опьянении важна правильная концентрация магния — он падает. Магний содержится в орехах и шоколаде. Поэтому наутро стоит съесть шоколадку с орехами», — отметил Мясников.
Полегчает также, если человек проспится. «Вы должны поспать хотя бы несколько часов. Лучше всего заканчивать в 9 часов вечера, так у вас до 8 утра будет достаточно времени, чтобы прийти в себя», — рассказал доктор.
Терапия по принципу «клин клином вышибать» сработает, но на время. «2−3 стопки водки. Да, если вы сможете их проглотить — не все могут. Вам станет значительно легче, но через 6 часов вам снова станет плохо. И это может быть порочный круг, когда подобное подобным, но выходить-то из этого состояния когда-то надо», — предупредил медик.
«Похмелье длится от нескольких часов до двух суток. Поэтому будьте готовы, что 48 часов вы не сможете заниматься физической нагрузкой, не можете ходить в спортзал, не можете ходить в баню, не должны садиться за руль, хотя вроде все уже нормально, ничего не болит, но что-то все равно не так. Вас ничего не спасет от похмелья, если вы перепьете — это аксиома», — заявил Мясников.
И, конечно же, в качестве обезболивающего нельзя ни в коем случае принимать парацетамол. «Парацетамол вместе с алкоголем — это яд для печени. И можно просто попасть в больницу с токсическим поражением печени. Помните, что “зеленый змий” не так безопасен, и будьте бдительными и разумными», — подытожил Мясников.