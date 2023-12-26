Баня не поможет. Доктор Мясников рассказал об ошибках при похмелье

Вопрос похмелья остро встает перед каждым Новым годом. Ведь наутро после главной ночи такое состояние мучает многих, кто не выдержал меру. И тут начинается поиск средств, которые облегчат состояние. Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» расказал, что может хоть как-то помочь, а что станет совершенно бесполезным при лечении алкогольной интоксикации.

«Похмелье — вы все равно будете страдать, да, в той или иной степени можно облегчить симптомы, но это все равно будет удар по вашему здоровью. И надо просто не доводить себя до такого состояния, когда вы наутро почувствовали похмелье», — пояснил врач. Он сказал, что главное средство от похмелья — умеренность.

Одна из ошибок — идти наутро после ночи возлияний в баню. Организм и так измучен обезвоживанием, многие симптомы при похмелье объясняются именно им. Выходят электролиты, а баня приводит к еще большему обезвоживанию и ухудшению состояния.

Важно помнить, что при алкогольном опьянении падает концентрация соли — именно потому многие так любят рассол. Но по той же причине — из-за избытка соли — он крайне вреден для гипертоников.

«А еще при алкогольном опьянении важна правильная концентрация магния — он падает. Магний содержится в орехах и шоколаде. Поэтому наутро стоит съесть шоколадку с орехами», — отметил Мясников.

Полегчает также, если человек проспится. «Вы должны поспать хотя бы несколько часов. Лучше всего заканчивать в 9 часов вечера, так у вас до 8 утра будет достаточно времени, чтобы прийти в себя», — рассказал доктор.

Терапия по принципу «клин клином вышибать» сработает, но на время. «2−3 стопки водки. Да, если вы сможете их проглотить — не все могут. Вам станет значительно легче, но через 6 часов вам снова станет плохо. И это может быть порочный круг, когда подобное подобным, но выходить-то из этого состояния когда-то надо», — предупредил медик.

В целом же, заявил Мясников, можно говорить о таких продуктах в помощь, как кисло-молочные, жирные бульоны, которые вроде бы помогают, но важно понимать, что все равно, если перебрать, от похмелья придется мучиться.

«Похмелье длится от нескольких часов до двух суток. Поэтому будьте готовы, что 48 часов вы не сможете заниматься физической нагрузкой, не можете ходить в спортзал, не можете ходить в баню, не должны садиться за руль, хотя вроде все уже нормально, ничего не болит, но что-то все равно не так. Вас ничего не спасет от похмелья, если вы перепьете — это аксиома», — заявил Мясников.

И, конечно же, в качестве обезболивающего нельзя ни в коем случае принимать парацетамол. «Парацетамол вместе с алкоголем — это яд для печени. И можно просто попасть в больницу с токсическим поражением печени. Помните, что “зеленый змий” не так безопасен, и будьте бдительными и разумными», — подытожил Мясников.