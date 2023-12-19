Банка шпрот токсична, как пачка сигарет?: Химик объяснила, так ли это

Шпроты — это копчёный продукт. При такой обработке в рыбе действительно накапливается бензопирен — полициклический углеводород, в настоящее время отнесённый к канцерогенам. Но в шпротах, как и других сертифицированных продуктах питания, концентрации подобных веществ очень чётко регламентированы и не могут превышать ПДК. Так что концентрация бензопирена и других веществ, которые образуются при копчении, ничтожно мала и не может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Специалист добавила, что экспертиза «Роскачества» не обнаружила превышения нормы бензопирена (и других канцерогенов) ни в одном из 20 образцов — как российских, так и латвийских. Тем не менее воздействие этих токсинов может неблагоприятно сказываться на людях, склонных к аллергической реакции или с болезнями ЖКТ. Юрова напомнила, что масло шпрот — жирный продукт и представляет опасность только в том случае, если им излишне увлекаться (наряду с подсолнечным или оливковым маслом). Никаких дополнительных вредных веществ шпротное масло не содержит, в него спокойно можно макать хлеб или использовать его в качестве ингредиента для заправки салата, уточнила собеседница Лайфа.