Банка шпрот токсична, как пачка сигарет?: Химик объяснила, так ли это

По словам эксперта, количество вредных веществ в этом продукте чётко регламентировано и не может превышать предельно допустимой концентрации (ПДК).
Специалист добавила, что экспертиза «Роскачества» не обнаружила превышения нормы бензопирена (и других канцерогенов) ни в одном из 20 образцов — как российских, так и латвийских. Тем не менее воздействие этих токсинов может неблагоприятно сказываться на людях, склонных к аллергической реакции или с болезнями ЖКТ. Юрова напомнила, что масло шпрот — жирный продукт и представляет опасность только в том случае, если им излишне увлекаться (наряду с подсолнечным или оливковым маслом). Никаких дополнительных вредных веществ шпротное масло не содержит, в него спокойно можно макать хлеб или использовать его в качестве ингредиента для заправки салата, уточнила собеседница Лайфа.
«При выборе шпрот надо уделять особое внимание их внешнему виду: рыбки должны быть ровные, золотистые, аккуратно уложенные рядами; масло — иметь приятный запах, быть прозрачным и желтоватым. В целом шпроты из-за своей высокой калорийности и копчёного происхождения отнести к здоровой пище нельзя. Употреблять их каждый день не стоит и лучше комбинировать с овощами, зеленью», — заключила химик.