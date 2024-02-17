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Bad Bunny признался, что занялся бы кулинарией, если бы не стал музыкантом

Рэпер Bad Bunny заявил, что стал бы кулинаром, если бы не построил музыкальную карьеру. По мнению пуэрто-риканского артиста, готовка — тоже процесс творческий.
Источник: Freepik

В беседе с Interview Magazine Бэд Банни отметил, что с детства мечтал быть музыкантом.

«Я приходил со школы и сразу же садился за компьютер, делал биты и учился писать свою музыку. Иногда я думал: “Черт, если это не мое призвание, то я не знаю, что буду делать, потому что другой мечты у меня нет”», — поделился исполнитель.

Тем не менее Банни поступил в колледж на другую профессию, потому что был реалистом и не рассчитывал запросто получить желаемое. Чтобы оплачивать счета, он работал сортировщиком в магазине. По словам певца, если бы тогда его артистические начинания не увенчались успехом, он бы подался в поварское дело.

Я рассматривал кулинарию как нечто творческое, потому что, конечно, там есть рецепты, но есть и возможность создавать собственные блюда и ароматы.

Bad Bunny
рэпер, певец

В 2021-м Банни получил «Грэмми» за свой второй студийник YHLQMDLG (2020). Самая свежая на данный момент полноформатная работа артиста — альбом Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, который увидел свет в октябре 2023 года.