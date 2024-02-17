Bad Bunny признался, что занялся бы кулинарией, если бы не стал музыкантом

Тем не менее Банни поступил в колледж на другую профессию, потому что был реалистом и не рассчитывал запросто получить желаемое. Чтобы оплачивать счета, он работал сортировщиком в магазине. По словам певца, если бы тогда его артистические начинания не увенчались успехом, он бы подался в поварское дело.