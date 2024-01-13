Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
18:01 (мск), источник: Газета.Ру

Автомобилист встретил семейство яков в Ленобласти

В Ленобласти автомобилист заметил семейство яков. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Telegram-канала, водитель автомобиля заметил животных недалеко от поселка Портовое Приозерского района. При этом один из яков шел по дороге навстречу машине — с ним водителю пришлось аккуратно разъезжаться. Всего на видео очевидца попали как минимум пять полорогих.

Сообщается также, что родиной яков является Тибет. По данным Telegram-канала, более десяти лет назад частный фермер из поселка Соловьево завел этих животных у себя, однако позже пара животных, самка и самец, сбежали. Предположительно, с тех пор они расплодились и живут там самостоятельно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поэт Рубинштейн впал в кому после ДТП
«Не судите»: Киркоров выложил новый трек после скандала с вечеринкой
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь