Автомобилист встретил семейство яков в Ленобласти

По информации Telegram-канала, водитель автомобиля заметил животных недалеко от поселка Портовое Приозерского района. При этом один из яков шел по дороге навстречу машине — с ним водителю пришлось аккуратно разъезжаться. Всего на видео очевидца попали как минимум пять полорогих.

Сообщается также, что родиной яков является Тибет. По данным Telegram-канала, более десяти лет назад частный фермер из поселка Соловьево завел этих животных у себя, однако позже пара животных, самка и самец, сбежали. Предположительно, с тех пор они расплодились и живут там самостоятельно.