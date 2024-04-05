Австрия может лишиться своих знаменитых ледников за 45 лет

По словам специалистов, за 2023 год 93 австрийских ледника в среднем сократились на 24 метра. При этом ледник Пастерце потерял 203,5 метра, а Реттенбахферненр — на 127 метров.

В Альпийском клубе предупредили, что из-за сильного потепления ко второй половине XXI века практически вся Австрия будет свободной ото льда.