Австралийские ученые нашли судно, пропавшее 120 лет назад вместе со всей командой

По данным исследователей, обломки были найдены случайно в мае 2022 года в 26 километрах от берега неподалеку от Сиднея. Судно лежало на глубине в 160 метров. Ученым пришлось не только сделать карту морского дна и множество фотографий, но и сверить снимки со старыми кадрами и чертежами судна.