15:58 (мск), источник: Газета.Ру

Австралийка приютила щенка, а потом узнала, что это была не собака

Австралийка приютила дома щенка, а потом узнала, что это была не собака, пишет Daily Star.

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Источник: AP 2023

Как рассказала австралийка, в 2019 году она обнаружила на своем участке животное, дав ему кличку Ванди, но не могла определить, кто перед ней: лиса или собака. Пытаясь найти ответ, женщина отвезла питомца к ветеринарам, однако специалисты тоже оказалась в тупике, поэтому взяли образец ДНК зверя.

Через несколько недель пришли результаты ДНК-теста — оказалось, Ванди был динго. После этого женщина передала животное в приют, где занимаются программой их разведения с целью увеличения популяции вида.

Волонтеры предполагают, что Ванди был похищен орлом, а потом сброшен вдали от домов.

«У него были раны на спине, а его ногти были стерты, что позволяет предположить, что он прошел долгий путь пешком, прежде чем его нашли», — говорится в заявлении.

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