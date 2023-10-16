Австралиец собрал кубик Рубика вслепую за 12 секунд
Это новый мировой рекорд.
Это новый мировой рекорд.
14-летний австралиец Чарли Эггинс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика вслепую. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.
Чарли Эггинс смог собрать кубик размером 3×3х3 за 12,1 секунды, что на 0,68 больше предыдущего рекорда. Турнир проходил в три этапа, в среднем подросток потратил на сборку 17,47 секунды. «Я был просто вне себя от радости, что установил мировой рекорд. Я до сих пор не могу в это поверить!», — признался он.
Мальчик говорит, что потратил более 100 часов на оттачивание своего мастерства. Первый раз вслепую сборка кубика Рубика заняла 5 минут 13 секунд.
Ранее 21-летний житель Америки поставил новый мировой рекорд в спидкубинге. Он смог решить головоломку 3×3х3 за 3,13 секунд.
Анна Морозова