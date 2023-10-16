16:27 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Австралиец собрал кубик Рубика вслепую за 12 секунд

Это новый мировой рекорд.

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14-летний австралиец Чарли Эггинс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика вслепую. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Чарли Эггинс смог собрать кубик размером 3×3х3 за 12,1 секунды, что на 0,68 больше предыдущего рекорда. Турнир проходил в три этапа, в среднем подросток потратил на сборку 17,47 секунды. «Я был просто вне себя от радости, что установил мировой рекорд. Я до сих пор не могу в это поверить!», — признался он.

Мальчик говорит, что потратил более 100 часов на оттачивание своего мастерства. Первый раз вслепую сборка кубика Рубика заняла 5 минут 13 секунд.

Ранее 21-летний житель Америки поставил новый мировой рекорд в спидкубинге. Он смог решить головоломку 3×3х3 за 3,13 секунд.

Анна Морозова

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