Австралиец собрал кубик Рубика вслепую за 12 секунд

Чарли Эггинс смог собрать кубик размером 3×3х3 за 12,1 секунды, что на 0,68 больше предыдущего рекорда. Турнир проходил в три этапа, в среднем подросток потратил на сборку 17,47 секунды. «Я был просто вне себя от радости, что установил мировой рекорд. Я до сих пор не могу в это поверить!», — признался он.