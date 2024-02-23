Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астрономы заявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием

Микролуние — явление противоположное суперлунию.
Источник: AP 2023

Полнолуние, ожидаемое 24 февраля, будет микролунием, сообщает сайт MK.ru со ссылкой на информацию от астрономов.

Микролуние — явление противоположное суперлунию. Полная луна при этом будет казаться меньше по размеру. Уточняется, что ночное светило будет выглядеть на 14% меньше, чем обычно.

Полнолуние февраля обычно называют «Снежной Луной», поскольку именно в этом месяце чаще всего проходят обильные снегопады в Северной Америке. За эту особенность племена, проживавшие на этой территории, назвали полнолуние именно так.

Ранее сообщалось, что в 2024 году суперлуние будет наблюдаться дважды — 18 сентября и 17 октября. Луна в этот момент будет выглядеть больше на 14% и на 30% ярче, чем при полнолунии.