Астрономы заявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием

Полнолуние, ожидаемое 24 февраля, будет микролунием, сообщает сайт MK.ru со ссылкой на информацию от астрономов.
Микролуние — явление противоположное суперлунию. Полная луна при этом будет казаться меньше по размеру. Уточняется, что ночное светило будет выглядеть на 14% меньше, чем обычно.
Полнолуние февраля обычно называют «Снежной Луной», поскольку именно в этом месяце чаще всего проходят обильные снегопады в Северной Америке. За эту особенность племена, проживавшие на этой территории, назвали полнолуние именно так.
Ранее сообщалось, что в 2024 году суперлуние будет наблюдаться дважды — 18 сентября и 17 октября. Луна в этот момент будет выглядеть больше на 14% и на 30% ярче, чем при полнолунии.