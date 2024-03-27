Астрономы зафиксировали самое слабое в истории «звездотрясение»

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysicals, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Команда изучила звезду Эпсилон Инди, распложенную на расстоянии 11,9 световых лет от нас. Исследование проводилось с помощью спектрографа ESPRESSO, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской Южной Обсерватории в Чили.
Эпсилон Инди представляет собой оранжевый карлик, диаметр этой звезды составляет 71 процент от диаметра нашего Солнца. Команда использовала метод, получивший название астеросейсмология. С его помощью ученые измеряют колебания звезд, что дает косвенное представление о недрах звезд. Точно так же, объясняют ученые, землетрясения рассказывают нам о недрах Земли.
Из исследования следует, что у звезды Эпсилон Инди пиковая амплитуда колебаний составляет всего 2,6 сантиметра в секунду, что составляет лишь около 14 процентов амплитуды колебаний Солнца. Это делает наблюдаемый объект самой маленьким и самым холодным карликом с подтвержденными звездными колебаниями за всю историю наблюдений. Ученые отмечают, что степень проведенных измерений была очень точна.
«Чрезвычайно высокий уровень точности наблюдений является выдающимся технологическим достижением, — считает Тьяго Кампанте. — Важно отметить: полученные результаты убедительно показывают, что точная астеросейсмология возможна, вплоть до изучения карликов с температурой поверхности всего 4200 градусов по Цельсию, что примерно на 1000 градусов ниже, чем у поверхности Солнца. Наше исследование эффективно открывает новую область наблюдательной астрофизики».
Сообщается также, что высокий уровень точности измерений «звездотрясений» может помочь ученым разрешить давнее разногласие между теорией и практическими наблюдениями в том, что касается соотношения между массой и диаметром холодных карликов.