Астрономы зафиксировали самое слабое в истории «звездотрясение»

Из исследования следует, что у звезды Эпсилон Инди пиковая амплитуда колебаний составляет всего 2,6 сантиметра в секунду, что составляет лишь около 14 процентов амплитуды колебаний Солнца. Это делает наблюдаемый объект самой маленьким и самым холодным карликом с подтвержденными звездными колебаниями за всю историю наблюдений. Ученые отмечают, что степень проведенных измерений была очень точна.