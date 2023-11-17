Астрономы зафиксировали необычное извержение новой звезды

Международная группа астрономов использовала спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) для наблюдения за извержением «Новой Лисички 2021» (звезды Nova Vulpeculae 2021 или сокращенно V606 Vul). Результаты наблюдений за ней опубликованы на сервере препринтов arXiv. Работа дает важное представление о своеобразной изменчивой природе суперновых.

Классическая новая — это звезда, чья яркость внезапно увеличивается, а затем медленно возвращается в исходное состояние. Этот процесс может длиться несколько месяцев. Такая вспышка появляется в результате процесса аккреции в двойной звездной системе из белого карлика и его спутника.

Типичные классические новые демонстрируют быстрый рост оптической яркости до достижения пика, за которым следует медленное снижение. Однако некоторые отличаются более сложным поведением, чем «быстрый рост — плавный спад». Nova Vulpeculae 2021 (или сокращенно V606 Vul) — одна из таких сверхновых, отклоняющихся от традиционной модели.

V606 Vul обнаружили 16 июля 2021 года, за девять дней до начала наблюдений TESS. Работа спутника охватывала первый из двух основных пиков, последовавших за вспышкой сверхновой. Эта кривая блеска показала, что звезда достигла самой яркой визуальной величины во время второго пика, который произошел через 64 ​​дня после извержения.

Анализируя кривую блеска, команда астрономов обнаружила периодические изменения с периодом примерно 3,06 часа и средним размахом амплитуды 0,01 и мини-вспышки с амплитудой до 0,5 магнитной величины. Они появляются в, казалось бы, случайные моменты времени и разделены периодами покоя невозмущенных периодических изменений. Наблюдения показывают, что периодические вариации исчезли, когда V606 Vul достигла максимальной оптической яркости.

Астрономы предполагают, что эти изменения являются результатом азимутальной асимметрии фотосферы, окружающей двойную систему. Однако они не исключают и других объяснений, например, азимутальной асимметрии температуры фотосферы. Авторы статьи также отметили, что их исследование знаменует собой первое использование фотометрии TESS при исследовании «извержений» новых звезд. Они также подчеркнули, насколько полезным может быть спутник NASA для изучения поведения галактических новых звезд.

Недавно ученые впервые наблюдали, как мертвая после взрыва звезда внезапно «ожила», став источником повторяющихся вспышек неизвестной природы, наблюдаемых в течение нескольких месяцев.

Олеся Маевская