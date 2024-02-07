Астрономы выяснили, какая погода преобладает в нашей галактике

Компьютерные расчеты показали, что на большинстве самых часто встречающихся в нашей галактике планет довольно пасмурно из-за низкой облачности. Это обусловлено тем, что частицы облачного покрова мини-нептунов долго остаются в воздухе из-за низкой склонности к оседанию.