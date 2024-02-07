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Астрономы выяснили, какая погода преобладает в нашей галактике

Американские астрономы из Канзасского университета выяснили, какая погода обычно стоит на мини-нептунах — самом распространенном типе планет в нашей галактике Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).
Источник: ESA

Мини-нептуны представляют собой преимущественно газовые планеты немногим больше Земли, но меньше Нептуна в Солнечной системе.

С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) ученые изучили 15 экзопланет данного типа.

Анализ, проведенный для мини-нептунов, отличался от предыдущих исследований, потому что вместо наложения данных на общую модель экзопланет, команда разработала специальную программу для определения общих свойств атмосферы на подобных мирах.

Подобный подход позволил астрономам учесть в своих моделях такие параметры, как количество водяного пара и конфигурации облаков, а затем провести сотни и тысячи симуляций, воссоздавая возможные структуры атмосферы мини-нептунов.

Компьютерные расчеты показали, что на большинстве самых часто встречающихся в нашей галактике планет довольно пасмурно из-за низкой облачности. Это обусловлено тем, что частицы облачного покрова мини-нептунов долго остаются в воздухе из-за низкой склонности к оседанию.