Астрономы раскрыли тайну гигантской звезды Бетельгейзе

Бетельгейзе — одна из крупнейших известных звезд. Ее диаметр составляет более 1 млрд километров, что почти в 1000 раз больше Солнца, а масса Бетельгейзе в 10−20 раз превосходит массу нашей звезды. Если бы Солнце и Бетельгейзе поменялись местами, то последняя поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю и Марс, а ее атмосфера простиралась бы до Юпитера.
В процессе эволюции звезды расширяются и замедляются, однако последние наблюдения показали, что Бетельгейзе вращается со скоростью 5 км/с — в 20 раз быстрее, чем положено объекту с такими характеристиками.
Астрономы воспользовались радиообсерваторией ALMA в Чили, чтобы лучше изучить огромную звезду. Как показали наблюдения, поверхность красного сверхгиганта турбулентна и покрыта кипящими пузырями. Размеры некоторых из этих пузырей равны диаметру орбиты Земли вокруг Солнца, составляющей 300 млн километров.
Ученые проанализировали динамику возникновения и исчезновения кипящих скоплений на Бетельгейзе и пришли к выводу, что аномальная скорость вращения звезды была иллюзией, вызванной крупномасштабными турбулентными возмущениями ее оболочки. Эту гипотезу подтвердили в ходе 90% симуляций.
Астрономы добавили, что у необычного поведения сверхгиганта могут быть и другие объяснения. Например, Бетельгейзе на самом деле способна разогнаться до наблюдавшейся скорости, поглотив небольшую звезду-компаньона.