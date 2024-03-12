Астрономы раскрыли тайну гигантской звезды Бетельгейзе

Бетельгейзе — одна из крупнейших известных звезд. Ее диаметр составляет более 1 млрд километров, что почти в 1000 раз больше Солнца, а масса Бетельгейзе в 10−20 раз превосходит массу нашей звезды. Если бы Солнце и Бетельгейзе поменялись местами, то последняя поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю и Марс, а ее атмосфера простиралась бы до Юпитера.