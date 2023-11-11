Астрономы приблизились к разгадке тайны лунных «вихрей»

Известно, что подобные завихрения возникают как на лунных морях (вулканических равнинах), так и на возвышенностях.

«Лунные “вихри” вызвали интерес ученых с момента их открытия, отчасти потому, что научное сообщество до конца не понимает, как они образовались. Существует множество гипотез о процессе их формирования. У каждой гипотезы есть наблюдения, подтверждающие ее, но есть и другие наблюдения, которые противоречат первым», — отметил ведущий автор исследования Джон Вейрих.

До недавнего времени считалось, что местоположение и форма загадочных объектов никак не связана с топографией Луны. Иначе говоря, ученые полагали, что лунный рельеф не влияет на то, где и как появляются «вихри».

Однако последнее исследование показало, что топография все же играет роль в формировании этих образований. Согласно новым данным, яркие участки «вихря» в Море Мечты на обратной стороне Луны имели меньшую высоту, чем более темные полосы грунта, проходившие через эту область.

Такую же закономерность выявили и при изучении одного из самых заметных лунных «вихрей» Рейнер Гамма, простирающегося на 70 километров в Океане Бурь на видимой стороне спутника. Как показал анализ данных, полосы с высокой отражающей способность в Море Мечты находились примерно на три метра ниже окружающего ландшафта, а в Рейнер Гамма разница составила четыре метра.

Ученые отметили, что подобная корреляция в двух совершенно разных регионах Луны вряд ли может быть простым совпадением. Открытие позволит лучше понять закономерности, способствующие образованию этих объектов.