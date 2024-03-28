Астрономы открыли 49 галактик всего за 2,3 часа

Международная группа астрономов во главе с Марцином Гловацким из Университета Кертина обнаружила 49 новых галактик всего за 2,3 часа наблюдений. О своем открытии ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Известно, что для наблюдения специалисты использовали наземный радиотелескоп MeerKAT, установленный в Южной Африке. Примечательно, что первичной задачей ученых был поиск нейтрального водорода — открытие галактик имело абсолютно случайный характер.
Все обнаруженные космические системы астрономы разделили на три основные группы, богатые нейтральным водородом. В то же время, по мнению исследователей, все находки могут быть частью некой «супергруппы».
Авторы работы также отмечают, что во время наблюдения заметили один объект, который может быть гидроксильным (ОН) мегамазером. Впрочем, доказать это не удалось из-за отсутствия детального изучения и всех необходимых данных.