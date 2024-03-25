Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком

«Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается. Как правило такое дробление говорит, что перед нами разрушение сложной конструкции, состоящей из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время, например, ступень ракеты или спутник», — сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.