Астрономы объяснили парадокс Ферми

Если инопланетные цивилизации в самом деле существуют, то в любом другом случае они распространились бы по галактике, в результате чего их обнаружение является неизбежным. По оценке астронома Фрэнк Типлера, сделанной им в 1980 году, внеземные существа смогут исследовать всю галактику менее чем за 300 миллионов лет, если они используют для этого самовоспроизводящиеся зонды фон Неймана. Однако отсутствие доказательств их существования указывают на то, что таких цивилизаций в Млечном Пути нет.