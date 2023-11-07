Астрономы обнаружили заслоненные галактиками квазары

Плотный пылевой «бублик», который, как считают астрономы, окружает многие сверхмассивные черные дыры и их аккреционные диски. В представлении художника | Источник: Durham University

Квазары — это класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких во Вселенной. Они активно поглощают материю ядра некоторых галактик за счет быстрого роста сверхмассивной черной дыры в их центре. Однако порой они полностью скрыты от астрономов за облаками пыли и газа.

До сих пор считалось, что сильное излучение может заслонить только плотный «бублик» из пыли и газа, окружающий квазар и его аккреционный диск — пылевой тор. Однако группа ученых из Даремского университета в Великобритании утверждает, что огромную роль в этом процессе играет галактика квазара. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрономы обнаружили, что большинство из изученных 578 «пыльных» квазаров находятся в галактиках диаметром не более трех световых лет, где активно образуются новые звезды.

При скорости звездообразования до 300 звезд размером с Солнце в год степень «затмения» квазара остается неизменной, а потом начинает резко расти. По оценке ученых, «заслоняют» астрономические объекты исключительно пыль и грязь, а не то, что находится в торообразной структуре, плотно окружающей активное ядро.

Причем этот эффект возникает лишь там, где квазар переживает этап активного роста. Отсюда ученые делают вывод, что, вероятно, подвиды квазаров представляют собой не разные по происхождению или другим параметрам объекты, а разные этапы эволюции одних и тех же объектов.

Исследователи уверены, что изучение подобных «скрытых» квазаров поможет разобраться во взаимосвязи этих ярких астрономических объектов и окружающих их галактик.

Ранее астрономы исследовали две сотни квазаров и выяснили, что в зарождающейся Вселенной время текло в пять раз медленнее.