Астрономы обнаружили неожиданно малые количества кислорода на спутнике Юпитера Европе

Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Сегодня планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что данный водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.