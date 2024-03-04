Астрономы обнаружили неожиданно малые количества кислорода на спутнике Юпитера Европе

«До прибытия зонда Juno в систему Юпитера общее количество кислорода, производимого поверхностью Европы, оценивалось в 5−1100 кг в секунду. Полученные нами сведения показывают, что это значение оказалось значительно меньше, чем ожидалось в прошлом, менее 12 кг в секунду, что сильно объем кислорода, способного проникать в подледный океан Европы вместе со льдом», — пишут исследователи.
Группа планетологов под руководством научного сотрудника Университета Колорадо (США) Роба Уилсона сделала такой вывод при изучении данных, которые были получены зондом Juno в сентябре 2022 года, когда этот зонд сблизился с Европой и пролетел на высоте в 353 км от ее поверхности. Ученые воспользовались этим пролетом для проведения первых детальных замеров состава разреженной атмосферы Европы и окружающей ее плазмы.
Интерес ученых к химическому составу этих газовых прослоек связан с тем, что поверхность луны Юпитера непрерывно бомбардируется потоком заряженных частиц, которые сталкиваются с молекулами воды и других веществ в толще льда Европы, разлагают их и способствуют образованию новых веществ. Часть этих соединений улетучивается в космос, тогда как другие попадают в подледный океан Европы в результате круговорота льда и потенциально играют важную роль в поддержании присутствующей там жизни.
Для получения сведений о подобных соединениях астрономы проанализировали, какие ионы обнаружил в пространстве над Европой масс-спектрометр JADE, установленный на борту зонда Juno. Полученные им данные указали на присутствие ионов водорода, кислорода и серы на разных высотах во всех изученных регионах атмосферы спутника Юпитера, что говорит об активном расщеплении содержащих их молекул в толще льдов Европы.
При этом расчеты исследователей указывают, что поверхность Европы производит неожиданно мало кислорода, около 12 килограммов в секунду, что находится у нижней границы прошлых приблизительных оценок. Это существенным образом ограничивает запасы кислорода, доступного для потенциальных микробов и других представителей жизни в подледном океане Европы, что снижает, но не исключает вероятность существования внеземной жизни в этом водоеме, подытожили ученые.
Потенциально обитаемая луна Юпитера.
Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Сегодня планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что данный водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.
По этой причине ученых давно интересует, как возник подледный океан Европы и каким химическим составом он обладает. Особенный интерес представляет возраст этого внеземного водоема, а также то, возник ли он на спутнике Юпитера из «местных» отложений льда и горных пород, или же его породили астероиды и кометы, упавшие на поверхность Европы в далеком прошлом.