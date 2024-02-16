Астрономы обнаружили древнейшую галактику

Изучив галактику, получившую обозначение ZF-UDS-7329, с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», ученые выяснили, что в ней находится древнейшая популяция звезд, появившаяся раньше, чем она сама. Такое наблюдение, по признанию авторов статьи, переворачивает с ног на голову нынешние представления о том, как формируются звездные системы и какую роль в этом процессе играет темная материя.