Астрономы обнаружили древнейшую галактику

Международная команда астрономов обнаружила в ранней Вселенной массивную галактику. Она сформировалась предположительно 11,5 миллиарда лет назад, а находящиеся в ней звезды — на 1,5 миллиарда лет раньше (красное смещение около 11).
Иначе говоря, это произошло в эпоху, когда ореолы темной материи еще не сформировались в достаточном объеме для образования звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Изучив галактику, получившую обозначение ZF-UDS-7329, с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», ученые выяснили, что в ней находится древнейшая популяция звезд, появившаяся раньше, чем она сама. Такое наблюдение, по признанию авторов статьи, переворачивает с ног на голову нынешние представления о том, как формируются звездные системы и какую роль в этом процессе играет темная материя.
Темия Нанаяккара, руководившая спектральным анализом данных «Джеймса Уэбба», заявила: «Ключевой вопрос сейчас в том, как галактики формируются так быстро на очень ранних этапах развития Вселенной и какие таинственные механизмы приводят к тому, что они внезапно прекращают образование звезд».
Недавно «Джеймс Уэбб» показал 19 ближайших спиральных галактик.
Олеся Маевская