Астрономы обнаружили аномалии в гамма-волновом свечении полюсов Солнца

Уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Текущий, двадцать пятый цикл активности Солнца продлится до 2030 года, он выйдет на пик мощности в июле 2025 года. Ученых давно интересует то, что движет этими циклами активности и меняют ли они свою природу, на что указывает аномально долгая «спячка» Солнца, начавшаяся в конце сентября 2017 года и завершившаяся лишь в мае 2020 года.