Астрономы нашли пожирающую звезду черную дыру недалеко от Земли

«Хотя черные дыры, разрушающие звезды, наблюдались и раньше, это первая дыра, которую мы видели так близко с использованием видимого света. Это могло бы дать нам гораздо лучшее понимание того, как сверхмассивные черные дыры растут и собирают материал вокруг себя», — отметил соавтор исследования Виллем Хугендам.