Астронавты нашли потерянный в космосе помидор

Как рассказала астронавт Жасмин Могбели, ее коллегу, Фрэнка Рубио, который уже покинул станцию, ранее заподозрили в том, что он срезал и съел помидор, выращенный в космосе в рамках эксперимента.

«Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор», — сообщила она.

Миниатюрный помидор черри сорта «Красный Робин» вырастили в космосе в рамках проекта НАСА VEG-05. Эксперимент, нацеленный на изучение роста сельскохозяйственных культур, содержания в них питательных веществ, безопасности, содержания микробов, вкуса и влияния на психологическое состояние экипажа станции, начали в конце 2022 года.

Помидоры собрали в марте 2023 года, писал портал Space.com. После этого образцы раздали всем астронавтам в пакетах с застежкой. Образец Рубио, как сообщало издание, впоследствии улетел в космос. При каких обстоятельствах это произошло, Space.com не уточнял.

Сам Рубио говорил, что долгое время искал пропавший овощ. «Я уверен, что высушенный помидор появится в какой-то момент и оправдает меня через несколько лет», — шутил он.

Рубио вернулся на Землю на космическом корабле «Союз МС-23» в конце сентября. Он провел в космосе 371 день, что стало рекордом для американских астронавтов.