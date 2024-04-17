Астрологи назвали худших подруг среди знаков зодиака

Львы обладают сильным характером и стремлением быть в центре внимания. Они ожидают уважения и поддержки со стороны друзей, при этом не всегда готовы отдавать равной мерой. Для Льва важно, чтобы окружающие поддерживали его «королевскую» позицию и принимали его мнение как единственно верное. Они могут проявлять упрямство и игнорировать чужие проблемы. В такой дружбе важно быть готовым к тому, что ваши нужды могут быть второстепенными.