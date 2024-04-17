Астрологи назвали худших подруг среди знаков зодиака

Женщины-Раки известны своей эмоциональностью и заботой о близких. Они могут казаться верными и внимательными друзьями, но за этой внешней добротой могут скрываться другие мотивы. Раки часто ставят собственные нужды и желания на первое место, ища дружбу, которая бы приносила им пользу. Они могут быть склонны к манипуляциям, использовать слабости или ситуации, чтобы получить выгоду.
Львы обладают сильным характером и стремлением быть в центре внимания. Они ожидают уважения и поддержки со стороны друзей, при этом не всегда готовы отдавать равной мерой. Для Льва важно, чтобы окружающие поддерживали его «королевскую» позицию и принимали его мнение как единственно верное. Они могут проявлять упрямство и игнорировать чужие проблемы. В такой дружбе важно быть готовым к тому, что ваши нужды могут быть второстепенными.
Стрельцы обладают яркой и жизнерадостной личностью, это делает их привлекательными для общения. Но их непостоянство и склонность к эмоциональной зависимости от внимания могут сделать их ненадежными друзьями. Они могут быстро менять свое внимание с одного человека на другого, забывая об обещаниях или обязательствах, которые взяли на себя. Это может вызывать чувство недостаточности и разочарования у их друзей, сообщается на портале Rsute.ru.