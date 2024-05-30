Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в июне

С 1 по 3 июня Юпитер с Плутоном создадут нам благоприятные обстоятельства для финансового развития, открывая портал изобилия. Это время идеально, чтобы поработать над своим материальным благополучием — у вас появится решительность что-то поменять в жизни, откроются новые возможности, благодаря которым вы добьете успеха, получите премии, признание.
Но нужно обращать внимание и на свое самочувствие, не нагружать себя дополнительной работой. В этот период наш организм больше обычного нуждается в отдыхе и расслаблении. По возможности воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок, больше времени проводите на природе или у водоемов.
4 июня — затмение Венеры. Но ощущать его мы начнем еще раньше. Прежде всего это период, когда отношения будут проходить проверку на прочность. Мы искаженно будем слышать своего партнера и его желания. Появится склонность к ветрености в отношениях.
11 июня Марс уже перейдет в знак Тельца. На небе будет аспект Марса с Плутоном. Он дает нам потребность брать все напором и силой, чтобы достичь высоких результатов. В середине июня Меркурий будет ругаться с Сатурном. Не стоит конфликтовать с начальством, сотрудниками госучреждений.
20 июня мы встречаем летнее солнцестояние. В этом году оно особенное, называется Великое купало. Совпадут два астрономических события: переход Солнца в знак Рака и полнолуние. Это усиливает вероятность исполнения загаданных желаний. Период, когда нужно работать над темой отношений, решать важные семейные вопросы, особенно связанные с недвижимостью. Внимание, в период с 24 по 29 июня на небе будет самый «злющий» Сатурн. К стоматологу, в государственные органы и суды в это время точно не стоит обращаться.
С 27 по 30 июня — прекрасный период для романтических встреч, дружеских посиделок, заботе о своей внешности, совместном досуге с партнерами.
С 29 июня по 15 ноября Сатурн уходит в ретродвижение. Будьте внимательны — возможны перемены на работе. В общем месяц достаточно продуктивный и насыщенный хорошими возможностями. Главное их не упустить, а вовремя заметить и воспользоваться ими себе во благо.
Овен
В начале июня успех ждет активных, продуктивных, энергичных Овнов. Поэтому постарайтесь больше выходить в свет, первым заводить разговор при знакомстве, укреплять имеющиеся и создавать новые связи. Вероятно, вы будете быстрее достигать своих целей через общение, советы близких, полезные контакты. Первая половина месяца отлично подходит для учебы, сдачи экзаменов, работы с информацией, презентаций и проведения обучения. Постарайтесь проявлять себя, совершенствовать навыки и расширять знания. В третьей декаде месяца в центре вашего внимания, скорее всего, окажется семья.
Лев
В июне встречи с друзьями и коллективная работа пройдут успешно. Вы сможете проявить себя через общение с единомышленниками, получить поддержку коллег и стать частью дружной команды. Также вы сможете улучшить свое финансовое положение или получите интересное предложение от работодателя.
Середина месяца — отличное время для воплощения планов в жизнь. Если давно хотели что-то реализовать, то вот вам знак — пора. Действуйте. Если вы попросите поддержки близких, будете по пунктам выполнять свой план и не отступите, то точно добьетесь того, о чем мечтали.
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Телец
С 1 по 20 июня вы будете сосредоточены на вопросах финансов. В каком ключе это будет проявляться, зависит от ваших стараний. Если вы следите за тратами, обладаете подушкой безопасности, то вас ждет подъем: интересное предложение от работодателя или возможность увеличить капитал. Но если вы не умеете обращаться с деньгами, то в июне это станет особенно заметно. С 21 по 30 июня — благоприятное время для освоения новых навыков. В конце месяца, возможно, вам предстоит заняться оформлением документов. Будьте внимательны, читайте, что подписываете, перепроверяйте информацию.
Дева
В начале июня вы будете заняты профессиональной деятельностью. Возможно, ваша репутация окажется под угрозой, и придется отстаивать интересы. Самое главное — не вестись на провокации, постараться находить компромисс и держать эмоции под контролем. Если вы с этим успешно справитесь, то можете добиться повышения на работе и уважения коллег и руководства. Во второй половине месяца хорошая репутация поможет вам стать лидером команды. Но не забывайте об отдыхе. Позвоните друзьям, близким, устройте вечеринку. В большой компании вы не только отдохнете, но и найдете вдохновение.
Весы
С 1 по 20 июня — благоприятный период для путешествий. Если поездок не ожидается, общение с новыми знакомыми и потенциальной любовью можно вести онлайн.
Но будьте осторожны, чтобы не нарваться на мошенников. В период с 21 по 30 июня вы больше всего внимания уделите карьере и взаимоотношениями в рабочем коллективе. Скорее всего, возникнут конфликтные ситуации, которые затронут непосредственно вас. Если вы проявите терпение, дипломатичность и убедительность, то выйдете из ситуации победителем, покажете свой профессионализм и вызовете уважение у окружающих.
Близнецы
Первая половина июня — благоприятный период для посещения салона красоты, смены стиля. Постарайтесь больше времени уделять себе. От вашего самочувствия будет зависеть, насколько успешно пройдет этот месяц. Чем ярче вы будете, тем лучше. Продвигайте свои идеи, предлагайте новое, берите слово и выступайте. Во второй половине месяца вы, вероятно, заметите результаты вашей активности. Скорее всего, появится новый источник дохода или вы получите премию. Но старайтесь не только много работать, но и достаточно отдыхать. Иначе придется заняться здоровьем, а рабочие дела отодвинуть на потом.
Рак
В начале июня вы будете сосредоточены на своем внутреннем мире, духовном развитии и творчестве. Шумные собрания могут казаться вам неинтересными, и вы предпочтете проводить большую часть времени наедине с собой. С 1 по 20 июня — отличный период для самопознания. Ваша интуиция будет работать особенно хорошо. Постарайтесь к ней прислушаться. Обратите внимание на свое здоровье. В конце июня у вас появится возможность проявить себя, поделиться идеями и получить отличный отзыв на свои предложения. Важно верить в свои силы и чувствовать себя отлично.
Скорпион
Июнь обещает начаться довольно напряженно. Вероятно, в первых числах месяца возникнет необходимость разбираться с какой-то сложной ситуацией. Не спешите, но и не думайте слишком долго, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Ваша решительность и продуманность помогут справиться с проблемой и получить ценный опыт. С 21 по 30 июня обратите внимание на идеалы, которые вам кажутся близкими. Возможно, вы их переросли, или они не соответствуют вашему нынешнему положению. Это отличное время для образования. Новые знания, полученные в этот период, скоро вам пригодятся и помогут найти новые цели.
Стрелец
В начале июня ваши отношения со второй половиной могут подвергнуться жестокой проверке. Возможно, это будут ревность, нежелание понять партнера или конфликт. Вам предстоит выслушать друг друга, постараться найти компромисс и отпустить обиду. Иначе отношения могут закончиться. Одиноким стоит посмотреть вокруг себя: ваша вторая половинка рядом, вы просто этого не замечаете.
Последняя неделя июня окажется не самой простой. Важно не впасть в отчаяние и не растеряться. Если проявите слабость и опустите руки, то ситуация наверняка обернется против вас. Стоит собраться и действовать.
Козерог
В первой половине июня вам предстоит распределять время и силы между несколькими делами. Перенапряжение может отрицательно повлиять на здоровье. Находите время для полноценного отдыха. Также обратите внимание на самочувствие близких. Им потребуется ваша поддержка. Во второй половине месяца к вам на помощь придет друг или любимый человек. Это прекрасный период для укрепления отношений, принятия обоюдных решений.
С 21 по 30 июня на работе вам предстоит много общаться с целью найти общий язык с коллегами. В этом вам помогут красноречие и искреннее желание понять оппонента.
Водолей
С начала июня и до 20-го числа — прекрасное время для отдыха, творчества, участия в спортивных мероприятиях. Чем активнее пройдет этот период, тем лучше.
Но постарайтесь держать в руках свой азарт. Иначе не заметите, как проиграете большую сумму денег или получите проблемы, которые отрицательно повлияют на репутацию. В третьей декаде июня вы столкнетесь с необходимостью успевать делать сразу несколько дел, которые нельзя отложить.
Чтобы справиться, записывайте цели, делегируйте часть дел человеку, которому доверяете, следите за самочувствием и устраивайте перерывы для отдыха.
Рыбы
В июне в центре внимания будет семья и домашние дела. Если в вашей семье царит любовь и понимание, то в начале месяца встречи с родственниками, поездки в отпуск и ремонт дома принесут вам положительные эмоции.
Период с 21-го по 30 число отлично подходит для раскрытия творческих талантов, создания произведений искусства, проведения и организации праздников, выставок, развлекательных мероприятий. Если ваша работа связана с креативом, то не упускайте свой шанс показать, на что вы способны, и привлечь к вашей работе партнеров и новых поклонников.