Астролог Ахметжанова рассказала, как ревнует каждый знак зодиака

Этот знак уверен в себе и в партнере, из-за чего вызвать чувство ревности у него не так просто. Рак умеет сохранять спокойное лицо, даже если кто-то начал флиртовать с его любимым человеком. Все переживания спрятаны глубоко внутри. Но в момент ссоры Рак аргументированно донесет все, что думает по этому поводу.