Астролог Ахметжанова рассказала, как ревнует каждый знак зодиака

Овен
Знаки огненной стихии по природе вспыльчивы. В отношениях Овен проявляет себя эмоционально, порой даже переходя за рамки. Если у него зародятся подозрения об измене, или Овен заметит интерес половинки к другому человеку, он может устроить настоящий скандал с битьем посуды.
Телец
Представители этого созвездия умеют доверять партнерам. По натуре Тельцы однолюбы. Они надеются, что их любимый человек придерживается таких же взглядов. Они не будут делать резких движений, если встанет вопрос о ревности. Только в случае доказательства измены представители этого знака могут решиться на разрыв отношений.
Близнецы
Рожденные в эру Близнецов — самые ревнивые личности. К партнеру могут относиться как к собственности, они не намерены делиться с кем-либо. Близнецы понимают, что такое поведение вызвано лишь желанием чувствовать себя нужным любимому человеку. Однако они не забудут, если кто-то улыбнулся их второй половинке.
Рак
Этот знак уверен в себе и в партнере, из-за чего вызвать чувство ревности у него не так просто. Рак умеет сохранять спокойное лицо, даже если кто-то начал флиртовать с его любимым человеком. Все переживания спрятаны глубоко внутри. Но в момент ссоры Рак аргументированно донесет все, что думает по этому поводу.
Лев
Царское поведение проявляется и в личной жизни. Львы считают себя лидерами. Им трудно представить, что их партнер может уйти к другому. Если они заметят, что в отношениях появился третий, сразу не подадут виду. Если подозрения оправдаются — ждите эмоционального и бурного разбора полетов. На месть Львы тоже способны.
Дева
Представители созвездия ценят честность и благородство. Они привыкли доверять и сами не дают повода для скандала. Но если раскол случился, то Девы сразу поставят точку без лишних душевных терзаний. Они умеют вовремя переключаться на режим «холодной головы», не тратя энергию на выяснение отношений.
Весы
Среди зодиакальной семьи этот знак очень трепетно относится к личным границам. Никто не может переступить через них, еще и со своими правилами. Весы не обозначают рамок партнеру, рассчитывают на их честность. Открыто не ревнуют, но глубоко переживают. Как результат — их эмоциональная броня становятся еще толще.
Скорпион
Утаить неверность партнеру Скорпиона будет сложно, поскольку интуиция у знака развита прекрасно. Они сразу почувствуют, если что-то не так. Водный представитель выберет пристыдить изменщика, пытаясь его проучить. Не исключено, что и сопернику также достанется «укус Скорпиона».
Стрелец
Даже незначительная ситуация может дать повод Стрельцам думать о ревности. Они не хотят делить партнера ни с кем, поэтому стараются всегда завоевывать его внимание. Чтобы предотвратить скандал, избраннику лучше сразу объясниться и показать, что кроме Стрельца ему никто не нужен.
Козерог
С самоуверенностью у Козерога случаются проблемы. В период эмоциональной неустойчивости они могут приукрасить реальность и выдумать того, чего нет. Иногда боятся, что партнер встретит кого-то получше. Ревность переживают эмоционально, надолго закрываясь в своем коконе.
Водолей
Водолей не будет придираться к половинке просто так. Он понимает, что даже в паре люди не должны вести себя как собственники. Этот знак ревнует в меру, старается не поддаваться чувствам. Скорее, он выберет философские рассуждения с партнером, чем драму со слезами.
Рыбы
Рыбы очень чувствительные натуры. Им страшно представить, что любимый человек в один день уйдет к другому. Фантазия порой подкидывает сценарии, от которых Рыбы могут сильно переживать. Они склонны простить измену, чтобы сохранить отношения.