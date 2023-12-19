Астрофотограф запечатлел туманность Вуаль
Она находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли.
Она находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли.
Туманность Вуаль, также известная как Петля Лебедя, образовалась около 10 тысяч лет назад, когда массивная звезда превратилась в сверхновую и взорвалась в созвездии Лебедя. Открыл ее астроном Уильям Гершель 5 сентября 1784 года.
Вуаль постоянно растет и сейчас ее размер составляет примерно шесть диаметров Луны.
Туманность запечатлел астрофотограф Мигель Кларо. Красноватые оттенки на изображении представляют собой атомарный газообразный водород, а сине-зеленые — атомарный газообразный кислород. Помимо Вуали в кадр попала туманность Ведьмина метла, треугольник Пикеринга, а также NGC 6974 — большое филаментное волокно на северном краю Вуали.
Ранее астрофотограф заснял четыре суперлуния 2023 года.
Анна Морозова