Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
17:47 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Астрофотограф запечатлел туманность Вуаль

Она находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли.

Наверх
Источник: Miguel Claro

Туманность Вуаль, также известная как Петля Лебедя, образовалась около 10 тысяч лет назад, когда массивная звезда превратилась в сверхновую и взорвалась в созвездии Лебедя. Открыл ее астроном Уильям Гершель 5 сентября 1784 года.

Вуаль постоянно растет и сейчас ее размер составляет примерно шесть диаметров Луны.

Туманность запечатлел астрофотограф Мигель Кларо. Красноватые оттенки на изображении представляют собой атомарный газообразный водород, а сине-зеленые — атомарный газообразный кислород. Помимо Вуали в кадр попала туманность Ведьмина метла, треугольник Пикеринга, а также NGC 6974 — большое филаментное волокно на северном краю Вуали.

Ранее астрофотограф заснял четыре суперлуния 2023 года.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь