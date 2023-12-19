Астрофотограф запечатлел туманность Вуаль

Туманность Вуаль, также известная как Петля Лебедя, образовалась около 10 тысяч лет назад, когда массивная звезда превратилась в сверхновую и взорвалась в созвездии Лебедя. Открыл ее астроном Уильям Гершель 5 сентября 1784 года.