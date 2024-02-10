Астрофизики выяснили, что возникло раньше — галактики или черные дыры

Принято считать, что черные дыры образовались после коллапса сверхмассивных звезд, а галактики образовались после того, как первые звезды осветили темную раннюю Вселенную.

Но анализ команды Силка предполагает, что черные дыры и галактики сосуществовали и влияли на судьбу друг друга в течение первых 100 миллионов лет.