Астрофизики установили самый первый источник света во Вселенной

Когда Вселенная примерно через 300 тыс. лет остыла, протоны и электроны начали объединяться, образуя нейтральный газообразный водород и немного гелия. Свет большинства длин волн мог проникнуть в эту среду, но источников света для его создания было очень мало. Затем из гелия и водорода образовались первые звездные скопления.