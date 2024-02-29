Астрофизики раскрыли важную роль водяного пара в образовании «стройматериала» планет

В частности, астрономы предполагают, что водяной пар осаждается на поверхности зерен пыли и превращается в лед, что способствует их дальнейшему слипанию и образованию более крупных частиц твердой материи. Последующие наблюдения за HL и другими молодыми звездами с протопланетными дисками помогут проверить эту гипотезу и уточнить то, как именно водяные пары задействованы в формировании «стройматериалов» для планет, подытожили Факкини и его коллеги.