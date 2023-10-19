Астрофизики назвали перспективное место для поисков внеземной жизни в Солнечной системе

Церера — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Ее диаметр составляет около 950 км. Небесное тело расположено в поясе астероидов между Марсом и Юпитером в 263,8 млн километров от Земли.

Команда изучила данные с автоматической межпланетной станции Dawn и составила карту богатых органическими соединениями областей Цереры. Результаты моделирования показали, что распространение органики связано с местами падения астероидов на поверхность маленькой планеты.