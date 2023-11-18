Астробиологи обнаружили потенциально обитаемые зоны на Меркурии

«Наше открытие дополняет другие недавние исследования, показывающие, что на Плутоне есть азотные ледники, а это означает, что явление оледенения простирается от самых жарких до самых холодных границ нашей Солнечной системы. Эти места имеют решающее значение, поскольку они определяют, как содержащиеся в них летучие соединения воздействуют на планетарные ландшафты», — отметил ведущий автор статьи Алексис Родригес.

По словам ученых, на Земле особые солевые соединения создают обитаемые ниши в самых суровых условиях, таких, как пустыня Атакама в Чили. Наличие соли на Меркурии заставляет предположить, что недра планеты могут быть более пригодны для жизни, чем ее выжженная Солнцем поверхность со средней температурой около 179.

Исследователи предполагают, что солевые отложения на полюсах Меркурия могли возникнуть в далеком прошлом благодаря воде. В этом сценарии высвободившееся в результате вулканической активности вещество на некоторое время создало на планете бассейны или мелкие моря жидкой воды или воды в сверхкритическом состоянии, то есть в виде чрезвычайно плотного и очень соленого пара. Затем вода испарилась либо ушла в почву, оставив после себя толстый слой с преобладанием солей и глинистых минералов.