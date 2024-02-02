Астраханский заповедник предложил остановить углубление каналов-рыбоходов в устье Волги

«Проблема связана с тем, что в современный период, когда уровень Каспийского моря очень низкий, дноуглубительные работы в каналах-рыбоходах приводят к ускорению процессов зарастания. Эти каналы играют роль дренажа, и акватория вокруг каналов очень быстро зарастает и мелеет. Они собирают воду и осушают еще больше мелководье. Через два-три года после углубления дна продуктивная открытая вода зарастает тростником, который ухудшает условия для размножения рыб и птиц. Мы предлагаем трезво взглянуть, стоит ли закапывать миллионы на то, что приводит к ухудшению ситуации? Может быть, стоит вынести это на научную конференцию. Дноуглубительные работы предлагаем перенести в нерестилища, расположенные в дельте Волги, которые не затапливаются в последние годы», — сказал Литвинов ТАСС.