Астероид между орбитами Марса и Юпитера назвали именем ученого из Иркутска

Ученый так прокомментировал «РГ» это событие: «Чувство, конечно, странное. Каменная глыба, которая имеет возраст более четырех миллиардов лет, существовала задолго до моего рождения и наверняка будет существовать миллиарды лет после того, как я уйду, теперь носит мое имя, хотя моя жизнь по сравнению с продолжительностью жизни астероида — просто мгновение. Я далек от мысли, что произошло нечто грандиозное. Но в рамках существующих культурных традиций, это, скажем так, необычно, забавно, приятно».