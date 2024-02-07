Астероид между орбитами Марса и Юпитера назвали именем ученого из Иркутска

Имя директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, доктора физико-математических наук Сергея Язева присвоено астероиду 591861, сообщает пресс-служба ИГУ. Небесное тело движется вокруг Солнца в пределах Главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Теперь оно называется Sergeyyazev.
Ученый так прокомментировал «РГ» это событие: «Чувство, конечно, странное. Каменная глыба, которая имеет возраст более четырех миллиардов лет, существовала задолго до моего рождения и наверняка будет существовать миллиарды лет после того, как я уйду, теперь носит мое имя, хотя моя жизнь по сравнению с продолжительностью жизни астероида — просто мгновение. Я далек от мысли, что произошло нечто грандиозное. Но в рамках существующих культурных традиций, это, скажем так, необычно, забавно, приятно».
Доктор наук добавил, что в 1976 году астероид 6845 был назван именем его мамы, Киры Сергеевны Мансуровой.
«Он так и называется — Mansurova, и внесен в реестр малых тел Солнечной системы. И вот теперь Sergeyyazev попал туда же. Так что можно сказать, мы с мамой теперь вместе, две каменные глыбы, летающие в космосе», — отметил Сергей Язев.
По словам ученого, в присвоении его имени астероиду есть один бесспорный плюс: «Если интерес к моей персоне для кого-то станет шагом к изучению космоса, я буду рад. Все, что служит популяризации науки, полезно».