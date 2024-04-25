Артемонов день. Что можно и что нельзя делать 26 апреля 2024 года

Кто такая Фомаида Александрийская?
Фомаида родилась в V веке в городе Александрии в христианской семье. В 15 лет девушку выдали замуж за рыболова. Молодые супруги жили в семье родителей мужа. Однажды ночью, когда сын отправился на рыбалку, свекор стал домогаться до Фомаиды, а услышав отказ, обезумел и рассек девушку мечом на две части. Мужчину тут же настигла кара за содеянное. Он ослеп и не смог убежать.
Тело девушки похоронили в ближайшем Октодекадском монастыре. Возле могилы ее стали происходить чудеса — святая помогала инокам освобождаться от страстей. Впоследствии мощи мученицы были перенесены в Константинополь.
Кто такой Артемон Лаодикийский?
Артемон родился в III веке в Лаодикии Сирийской в христианской семье. В 16 лет был поставлен чтецом и в этом звании трудился в течение 12 лет. Затем 28 лет он служил диаконом, и потом еще 33 года пресвитером. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, святой Артемон был уже старцем. Но нашел в себе силы вместе со святителем Сисинием проникнуть в капище богини Артемиды и сжечь там идолов. Затем они собрали паству в церкви и горячо убеждали христиан оставаться твердыми в вере и не страшиться угроз мучителей.
Прибыв в Лаодикию, военачальник Патрикий направился к церкви, где молились христиане. Не дойдя до церкви, Патрикий почувствовал внезапный озноб, а затем жар, так что его пришлось, еле живого, внести в первый находившийся на пути дом. Мольбы Патрикия к идолам не облегчили его страданий. Патрикий испугался смерти и объявил, что верует во Христа. По молитве святителя Сисиния болезнь оставила его. Но совершившееся чудо не изменило закоснелой души язычника. Он не тронул святителя Сисиния, однако отправился выполнять императорский указ к другим христианам.
По пути он встретил старца, за которым шли попарно шесть диких ослов и два оленя. Это был священник Артемон. Он схватил его и отправил на суд. Его пытали, но дикие животные помогали ему пережить боль. Многие язычники уверовали. Отпущенный Артемон по зову Божественного гласа пошел с проповедью Евангелия в Асию пока язычники не отсекли ему голову.
Кто такая инокиня Марфа (Тестова)?
Марфа родилась в 1883 году в деревне Арга Тамбовской губернии в семье крестьянина Тимофея Тестова. Молодой девушкой она поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской губернии, где уже была монахиней ее родная сестра Пелагия. Когда обитель после революции закрылась, Марфа вместе с одной из монастырских сестер поселилась в селе Развилье (Нижегородская область), где стала трудиться при храме. Но в 1937 году была арестована и заключена в тюрьму по доносу о том, что она ведет среди крестьян контрреволюционную агитацию.
Тройка НКВД приговорила инокиню Марфу к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Лагерные условия и тяжелая работа оказались для нее непосильными, медицинская комиссия признала ее инвалидом, и она была отправлена в больницу при Спасском отделении Карлага. Там она и скончалась.
Что можно делать 26 апреля 2024 года
— Отличный день для прогулок на природе.
— Отличный день, чтобы сходить в баню или помыться в ванной.
— В этот день принято готовить щавелевые щи или салат со свежим щавелем.
Что нельзя делать 26 апреля 2024 года?
— Нельзя обижать женщин, спорить с ними.
— Нельзя засматриваться на противоположный пол.
— Нельзя начинать путешествие или отправляться в командировку.
— Нельзя совершать крупные покупки.
— Нельзя обижать животных.
— Нельзя ходить в гости.
— Нельзя отправляться на охоту или вредить животным.