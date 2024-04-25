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Артемонов день. Что можно и что нельзя делать 26 апреля 2024 года

26 апреля 2024 года верующие вспоминают Фомаиду Александрийскую, Артемона Лаодикийского и инокиню Марфу (Тестову). В народе этот день прозвали Медуницей. По поверью, это многолетнее растение наполняется целебной силой именно к данному дню. Отвар из медуницы, которую также называли легочницей, использовали как средство против кашля, простуды и воспаления легких. Второе название праздника — Заячьи именины.

Источник: Аргументы и факты

Кто такая Фомаида Александрийская?

Фомаида родилась в V веке в городе Александрии в христианской семье. В 15 лет девушку выдали замуж за рыболова. Молодые супруги жили в семье родителей мужа. Однажды ночью, когда сын отправился на рыбалку, свекор стал домогаться до Фомаиды, а услышав отказ, обезумел и рассек девушку мечом на две части. Мужчину тут же настигла кара за содеянное. Он ослеп и не смог убежать.

Тело девушки похоронили в ближайшем Октодекадском монастыре. Возле могилы ее стали происходить чудеса — святая помогала инокам освобождаться от страстей. Впоследствии мощи мученицы были перенесены в Константинополь.

Кто такой Артемон Лаодикийский?

Артемон родился в III веке в Лаодикии Сирийской в христианской семье. В 16 лет был поставлен чтецом и в этом звании трудился в течение 12 лет. Затем 28 лет он служил диаконом, и потом еще 33 года пресвитером. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, святой Артемон был уже старцем. Но нашел в себе силы вместе со святителем Сисинием проникнуть в капище богини Артемиды и сжечь там идолов. Затем они собрали паству в церкви и горячо убеждали христиан оставаться твердыми в вере и не страшиться угроз мучителей.

Прибыв в Лаодикию, военачальник Патрикий направился к церкви, где молились христиане. Не дойдя до церкви, Патрикий почувствовал внезапный озноб, а затем жар, так что его пришлось, еле живого, внести в первый находившийся на пути дом. Мольбы Патрикия к идолам не облегчили его страданий. Патрикий испугался смерти и объявил, что верует во Христа. По молитве святителя Сисиния болезнь оставила его. Но совершившееся чудо не изменило закоснелой души язычника. Он не тронул святителя Сисиния, однако отправился выполнять императорский указ к другим христианам.

По пути он встретил старца, за которым шли попарно шесть диких ослов и два оленя. Это был священник Артемон. Он схватил его и отправил на суд. Его пытали, но дикие животные помогали ему пережить боль. Многие язычники уверовали. Отпущенный Артемон по зову Божественного гласа пошел с проповедью Евангелия в Асию пока язычники не отсекли ему голову.

Кто такая инокиня Марфа (Тестова)?

Марфа родилась в 1883 году в деревне Арга Тамбовской губернии в семье крестьянина Тимофея Тестова. Молодой девушкой она поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской губернии, где уже была монахиней ее родная сестра Пелагия. Когда обитель после революции закрылась, Марфа вместе с одной из монастырских сестер поселилась в селе Развилье (Нижегородская область), где стала трудиться при храме. Но в 1937 году была арестована и заключена в тюрьму по доносу о том, что она ведет среди крестьян контрреволюционную агитацию.

Тройка НКВД приговорила инокиню Марфу к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Лагерные условия и тяжелая работа оказались для нее непосильными, медицинская комиссия признала ее инвалидом, и она была отправлена в больницу при Спасском отделении Карлага. Там она и скончалась.

Что можно делать 26 апреля 2024 года

— Отличный день для прогулок на природе.

— Отличный день, чтобы сходить в баню или помыться в ванной.

— В этот день принято готовить щавелевые щи или салат со свежим щавелем.

Что нельзя делать 26 апреля 2024 года?

— Нельзя обижать женщин, спорить с ними.

— Нельзя засматриваться на противоположный пол.

— Нельзя начинать путешествие или отправляться в командировку.

— Нельзя совершать крупные покупки.

— Нельзя обижать животных.

— Нельзя ходить в гости.

— Нельзя отправляться на охоту или вредить животным.