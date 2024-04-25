Артемонов день. Что можно и что нельзя делать 26 апреля 2024 года

Артемон родился в III веке в Лаодикии Сирийской в христианской семье. В 16 лет был поставлен чтецом и в этом звании трудился в течение 12 лет. Затем 28 лет он служил диаконом, и потом еще 33 года пресвитером. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, святой Артемон был уже старцем. Но нашел в себе силы вместе со святителем Сисинием проникнуть в капище богини Артемиды и сжечь там идолов. Затем они собрали паству в церкви и горячо убеждали христиан оставаться твердыми в вере и не страшиться угроз мучителей.