Арнольд Шварценеггер старался помешать карьере Сильвестра Сталлоне

Cильвестр Сталлоне начал свою карьеру как актер боевиков, в фильмах «Капоне» и «Смертельная гонка 2000». Это были скромные начинания в индустрии, а самого Сталлоне считали не слишком удачным исполнителем из-за его нетипичной внешности и мимики. Карьера резко пошла в гору после выхода фильма «Рокки» в 1976 году. Боевик был номинирован на «Оскар» сразу в десяти категориях и получил три премии, в том числе и за лучший фильм. Помимо того, что Сталлоне сыграл главного героя — молодого боксера Рокки, актер написал сценарий спортивной картины. После «Рокки “Сталлоне снял продолжение франшизы — “Рокки 2”, “Рокки 3”, “Рокки 4” и “Рокки Бальбоа”, закрепив за собой место не только звезды боевиков, но и режиссера.