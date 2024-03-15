Археологи выяснили, что бактериальные инфекции в каменном веке часто были неизлечимыми

Специалисты описали менингококки, энтероколитики и сальмонеллы за период между 9500 лет и 4500 лет, обнаруженные в останках земледельцев, охотников и собирателей в Швеции и Норвегии.
«Случай с Salmonella enterica показывает нам, насколько тяжелым было то время. В захоронении культуры боевого топора в Бергсгравене в Линчёпинге мы находим двух инфицированных сальмонеллезом людей. Вполне возможно, что он и стал причиной их конца», — отметила автор научной работы Нора Бергфельдт.
По словам исследователей, изучение ДНК древних микробов позволяет лучше понять изменение состояния здоровья первобытных жителей Скандинавии при их переходе от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и оседлому образу жизни.