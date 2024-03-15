Археологи выяснили, что бактериальные инфекции в каменном веке часто были неизлечимыми

«Случай с Salmonella enterica показывает нам, насколько тяжелым было то время. В захоронении культуры боевого топора в Бергсгравене в Линчёпинге мы находим двух инфицированных сальмонеллезом людей. Вполне возможно, что он и стал причиной их конца», — отметила автор научной работы Нора Бергфельдт.