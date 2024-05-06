Археологи впервые обнаружили цельный кусок пурпурного красителя из Тира

Тирский, или императорский пурпур был символом власти цезаря, а также вообще богатства и статуса. Этот цвет могли носить также представители элиты и члены императорского двора. Но в торжественных случаях только сам император облачался в пурпурную тогу, тогда как даже высшие приближенные имели право носить только белые одежды.