Археологи впервые обнаружили цельный кусок пурпурного красителя из Тира

В английском городе Карлайл археологи нашли на раскопках древнеримской бани III века нашей эры невероятно редкий тирский пурпур. Это фиолетовый краситель, который тысячелетиями использовали для окраски одежд и предметов обихода правителей. До сих пор пигмент обнаруживали уже в составе краски, но это первый случай, когда пурпур найден целым куском.
Тирский, или императорский пурпур был символом власти цезаря, а также вообще богатства и статуса. Этот цвет могли носить также представители элиты и члены императорского двора. Но в торжественных случаях только сам император облачался в пурпурную тогу, тогда как даже высшие приближенные имели право носить только белые одежды.
Как делали пурпурную краску в древности
Фиолетовый пигмент получали чрезвычайно трудоемким способом: для небольшой порции требовалось измельчить тысячи багрянок морских улиток вида Bolinus brandaris. Это делало пурпурный краситель эксклюзивным и очень ценным товаром — примерно в три раза дороже золота. Добывали брюхоногих в Средиземном море. Одним из главных центров производства красителя был город Тир, который сегодня находится на территории Ливана. Именно тирские ткани ценились в античном мире больше других.
По словам археологов, они увидели мягкий комок неизвестного фиолетового вещества в канализационных стоках бывшей римской бани. Эта купальня явно для лиц высокого положения была раскопана ранее вместе с гостиницей для путешествующих императорских чиновников. Построено здание, вероятно, в
Здесь был император
Кусок пигмента проанализировали в Университете Ньюкасла и выяснили, что он содержит большое количество брома и пчелиного воска. Анализ доказал, что перед учеными настоящий тирский пурпур.
«Его присутствие в Карлайле в сочетании с другими свидетельствами укрепляет гипотезу, что здание было связано с двором императора Септимия Севера, который находился в [нынешнем] Йорке, и с императорским визитом в [нынешний] Карлайл».
Специалисты отмечают, что это единственный подобный образец в Северной Европе, и возможно, аналогов нет на всей бывшей территории Римской империи. Прежде его находили в настенных росписях (например, в Помпеях), на некоторых статусных расписных гробницах из римского Египта или выделяли из древних текстильных волокон.
Для английского городка находка означает, что Лугувалиум мог быть гораздо более значимым местом, чем считалось до сих пор. Какую важную роль он играл в огромной Римской империи, археологам еще предстоит выяснить.