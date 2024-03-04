Археологи в ходе раскопок в Египте нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II

«Данное открытие крайне важно для науки, поскольку исследования показывают, что найденный нами обломок является верхней половиной статуи Рамзеса, нижняя часть которой была обнаружена в 1930 году немецким археологом Гюнтером Рёдером», — приводит его слова портал Al-Masry al-Youm. Вазири добавил, что археологи уже начали работы по очистке найденной половины статуи от песка и ее реставрации, чтобы в будущем воссоздать ее первоначальный образ.
Глава египетской археологической миссии Басем Гихад добавил, что «обнаруженный фрагмент вырезан из известняка, его высота составляет 3,8 м», а монумент целиком мог достигать 7 м в высоту. Статуя изображает фараона Рамзеса II на троне, на его голове — двойная корона, которая знаменует собой объединение Верхнего и Нижнего Египта, она надета поверх традиционного головного убора фараонов — немеса. Немес, представляющий собой сделанный из ткани платок, закреплен на лбу фараона уреем — изображением богини-кобры Уаджит, также являвшимся символом власти верховного правителя в Древнем Египте.
Статуя Рамзеса II была обнаружена в районе египетского города аль-Ашмунейн, где в древности находился город Гермополь (Хемену).
Гермополь был расположен недалеко от границы между Нижним и Верхним Египтом и во всем Верхнем Египте уступал по своему богатству только Фивам. Во времена римского владычества в Египте город еще увеличился в размерах, а в III веке н. э. стал одним из центров раннего христианства, поскольку считается, что Святое семейство останавливалось там во время своего бегства в Египет. Город был разрушен в ходе арабских завоеваний в VII веке н. э., в настоящий момент развалины Гермополя превращены в музей под открытым небом.