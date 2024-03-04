Археологи в ходе раскопок в Египте нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II

Гермополь был расположен недалеко от границы между Нижним и Верхним Египтом и во всем Верхнем Египте уступал по своему богатству только Фивам. Во времена римского владычества в Египте город еще увеличился в размерах, а в III веке н. э. стал одним из центров раннего христианства, поскольку считается, что Святое семейство останавливалось там во время своего бегства в Египет. Город был разрушен в ходе арабских завоеваний в VII веке н. э., в настоящий момент развалины Гермополя превращены в музей под открытым небом.