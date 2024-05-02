Археологи разгадали тайну меча, который прозвали «испанским Экскалибуром»

Испанские археологи наконец выяснили происхождение таинственного меча, найденного 30 лет назад воткнутым вертикально в землю в историческом центре Валенсии. Из-за такого оригинального положения клинок прозвали испанским Экскалибуром, как меч легендарного короля Артура. Однако принадлежал он, скорее всего, воину эпохи Аль-Андалуса, когда Испания находилась под властью мусульман.
Район Ciutat Vella — Старый город Валенсии — насчитывает многовековую историю. Почти за две тысячи лет он видел много завоевателей, развитие и упадок разных культур. Археологи до сих пор ведут раскопки в этих местах с бурной историей: в 1994 году севернее старого римского форума Валенсии они обнаружили железный меч длиной около 45,7 сантиметра, который дожидался ученых вертикально воткнутым в землю.
Вместе с другими артефактами из тех раскопок клинок попал в коллекцию местного Департамента археологии, но все 30 лет для ученых оставалось загадкой, кому мог принадлежать этот меч.
Новое исследование специалистов Археологической службы Городского совета Валенсии помогло приоткрыть тайну испанского Экскалибура. Анализ археологов датировал находку X веком, что подтвердило догадки ученых — древнему клинку более тысячи лет.
Сначала, по словам экспертов, их ввел в заблуждение изогнутый металлический наконечник меча. Из-за этого они предположили, что клинок мог принадлежать вестготам. Однако руководитель исследования археолог Хосе Мигель Осуна опроверг эту гипотезу.
Он подробно изучил украшение эфеса, на который были нанесены бронзовые пластины и насечки для более удобного обращения. И пришел к выводу, что клинок мог перенять некоторые черты вестготского оружия, но он однозначно относится к исламскому периоду истории Испании, когда эта часть Пиренейского полуострова была под мусульманским владычеством и называлась Аль-Андалус.
Также по размеру меча и тому, что у него отсутствует гарда — защита для руки — специалисты предполагают, что он мог принадлежать всаднику.
«Меч был внесен в каталог как исламский, датируемый X веком, благодаря Хосе Мигелю Осуне. Это исключительная находка, которую мы назвали Excalibur de Roc Chabàs, поскольку он похож на легендарный меч короля Артура. И это первое оружие исламской эпохи, найденное в Валенсии», — говорится в сообщении Городского совета Валенсии.
По словам археологов, найти меч или другие железные изделия того периода в Испании очень трудно. Это большая редкость, особенно в Валенсии, так как состав почвы не позволяет им сохраниться на протяжении тысячелетий.
На данный момент известен только один подобный артефакт — он был обнаружен на раскопках «дворцового города» X века Мадина аз-захра недалеко от Кордовы.