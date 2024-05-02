Археологи разгадали тайну меча, который прозвали «испанским Экскалибуром»

Район Ciutat Vella — Старый город Валенсии — насчитывает многовековую историю. Почти за две тысячи лет он видел много завоевателей, развитие и упадок разных культур. Археологи до сих пор ведут раскопки в этих местах с бурной историей: в 1994 году севернее старого римского форума Валенсии они обнаружили железный меч длиной около 45,7 сантиметра, который дожидался ученых вертикально воткнутым в землю.