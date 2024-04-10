Археологи нашли золотые украшения с Медузой Горгоной и львом в Крыму

«Известно, что ее (изображение Медузы Горгоны — прим. ТАСС) размещали даже на доспехах римских императоров, таких как Траян, Адриан и Марк Аврелий. По всей видимости, изображение ее головы должно было защищать владельца данного предмета», — приводятся в сообщении его слова.