Археологи нашли в Японии тайник с первой китайской валютой

Во время подготовки местности к строительству завода в Японии найдены более 100 тысяч древних монет. Некоторые из них археологи почитали китайского происхождения и обозначили возраст более чем 2000 лет назад. Там были связки в более чем тысяча монет. На всех них были следы циновки из рисовой соломы, сообщают эксперты. Результаты датировки находки предварительные, для дальнейшего изучения монеты направлены в лаборатории.

Археологической сенсацией на раскопках, которые учёные проводили перед строительством нового завода в японской префектуре Гумма в городе Маэбаси, стал тайник с более чем 100 тысячами древних монета. По сообщению западных СМИ, среди них есть редчайшие — например, китайская «Бан Лян», которая была первой известной единой валютой Китая.

Изготовлена находка была, с большой долей вероятности, в 175 году до нашей эры и имеет диаметр 2,3 сантиметра и толщину в 1 миллиметр. Квадратное отверстие посередине имело размеры 7 миллиметров с каждой стороны. На поверхности были выгравированы иероглифы «Бан» и «Лян».

Клад был найден на территории археологических раскопок площадью около одного квадратного километра, на которой также найдены курганы Соша, руины храма Сан’о и храм Уэно Кокубундзи, и, по мнению экспертов, это была центральная часть провинции Кодзуке, предшественницы префектуры Гунма, примерно со времен Кофун (курганов) до конца VII века (периода Рицурё).

В составе клада, сообщается также, есть и другие монеты, возраст которых археологи определяют VII — XIII веками, то есть некоторым находкам более двух тысяч лет. Самое интересное, что «артефакты» уже в кладе были разложены по возрастам — стопками, около 100 монет в каждой, были перетянутыми жгутами из соломы, называемыми саши.

Ученые предполагают, что клад закопал кто-то из влиятельных жителей расположенных неподалеку домов во время случившейся тогда войны. Время схрона датируется периодом Камакура (1185−1333 гг.). Эта историческая эпоха получила называние по небольшой деревеньке, превратившейся в город и ставшей центром первого японского сёгуната в дальнейшем. Столкновения между кланами Минамото, Фудзивара и Тайра завершились победой последнего, отстранившей клан Фудзивара от власти.

Площадь местонахождения клада, по словам муниципальных чиновников, довольно большая — метр на 60 сантиметров. Но больше всего археологов удивило количество перевязанных саши «стопок» — 1060. Веревка была пропущена в отверстие посредине монет.

Следы соломы, обнаруженные в раскопе, дают основание полагать, что перед захоронением «связки» были завернуты в соломенную (рисовую) циновку, которая со временем истлела.

На данный момент исследовано 334 монеты из клада и определено как минимум 44 типа, начиная с 175 году до нашей эры до 1265 году (времена правления династии периода Южная Сунн). Самые поздние по времени чеканки монеты археологи называют «новыми», и именно они говорят о том, что клад, с большой долей вероятности, был закопан в период Камакура. Однако датировка времени создания схрона может измениться после окончания исследования всех монет.