Археологи нашли в Норвегии рынок эпохи викингов

Согласно заявлению, опубликованному Университетом Ставангера, георадарная съемка, проведенная в Норвегии, обнаружила следы возможных ям, которые были частью торговой площадки эпохи викингов.
Археологи из Университета Ставангера идентифицировали возможные остатки рыночной площади эпохи викингов на норвежской ферме. Ферма расположена на острове Клостерей, который находится у юго-западного побережья Норвегии.
Живописный остров известен своим богатым культурным наследием и, среди прочих достопримечательностей, является местом расположения наиболее хорошо сохранившегося средневекового монастыря Норвегии.
В сентябре 2023 года команда провела исследования с использованием самой современной технологии георадарного зондирования, и они обнаружили убедительные свидетельства человеческой деятельности под поверхностью острова. Результаты сканирования выявили наличие нескольких искусственных сооружений, включая дома-землянки и фундаменты трех домов для кораблей или эллингов, что наводит на мысль о оживленном торговом центре эпохи викингов.
«В ямах часто можно найти остатки поверхности пола. Там также могут быть отверстия для столбов от несущей конструкции, а также очаг. Конструкция обеспечивает прохладу летом и тепло зимой. Распространенная интерпретация домов-землянок заключается в том, что они служили мастерскими, связанными с ремесленным мастерством», — рассказывает археолог Кристоффер Хиллесланд.
Проверка металлоискателем выявила дополнительные улики, в том числе такие артефакты, как монеты и гири, обычно используемые в торговле. Если это открытие подтвердится, оно станет уникальным археологическим прорывом для региона.
Доцент Хокон Райерсен из Музея археологии является одним из руководителей этого исследовательского проекта. В течение многих лет он рассматривал районы вокруг монастыря Утстайн как очень интересное место для возможных наземных радиолокационных исследований.
«За последние годы мы получили множество находок с помощью металлоискателей из Утстайна, включая предметы, связанные с торговлей, такие как гири и монеты. Одна из вещей, которую мы хотели исследовать с помощью георадара, заключалась в том, могут ли быть дополнительные следы торговой деятельности. Поэтому я не удивлен, что результаты теперь указывают на то, что Утштайн действительно был торговой площадкой в эпоху викингов и раннего Средневековья», — заявляет Райерсен.
Дома-землянки с этажами, вырытыми ниже уровня земли, были распространены по всей Европе, особенно в Скандинавии и Исландии. Эксперты полагают, что эти сооружения, оборудованные вентиляционными отверстиями для дымоходов, служили ремесленными мастерскими, спасавшими от летней жары и зимнего холода.
«Хотя многие признаки указывают на то, что это может быть торговая площадка, мы не можем быть уверены на 100 процентов, пока в этом районе не будут проведены дальнейшие исследования для проверки находок», — добавила археолог Грете Мелл Педерсен.