Археологи нашли в Норвегии рынок эпохи викингов

«За последние годы мы получили множество находок с помощью металлоискателей из Утстайна, включая предметы, связанные с торговлей, такие как гири и монеты. Одна из вещей, которую мы хотели исследовать с помощью георадара, заключалась в том, могут ли быть дополнительные следы торговой деятельности. Поэтому я не удивлен, что результаты теперь указывают на то, что Утштайн действительно был торговой площадкой в эпоху викингов и раннего Средневековья», — заявляет Райерсен.